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الرئيسية | حوادث | فتح تحقيق حول ظروف حادثة السير باشتوكة

فتح تحقيق حول ظروف حادثة السير باشتوكة

فتح تحقيق حول ظروف حادثة السير باشتوكة
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 12:01

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان عن فتح تحقيق حول ظروف حادثة السير التي وقعت صباح اليوم الخميس بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين بيوكرى وتيفنيت بين سيارة لنقل العمال الزراعيين وحافلة للنقل العمومي، وخلفت مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتحديد المسؤوليات بخصوصها.

وذكر وكيل الملك في بلاغ أن هذه الحادثة التي وقعت حوالي الساعة السابعة صباحا على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 6 من الطريق الإقليمية رقم 1014 أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص بمن فيهم سائق السيارة وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة من بينهم سائق الحافلة.

وأبرز البلاغ أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى الإقليمي بيوكرى، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي انتقلوا إلى عين المكان.

وخلص وكيل الملك إلى أنه تم فتح تحقيق حول ظروف وقوع هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات بخصوصها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ramzi الخميس 29 مارس 2018 - 12:52
مع زيادة الساعة المشؤومة تكثر حوادث السير المميتة و التي غالبا ما تكون حصيلتها كبيرة.
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8
2 - Rachid الخميس 29 مارس 2018 - 13:03
il faut ouvrir une enquête avec le propriétaire de la ferme qui embauche ces gens.
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-3
3 - ويسخديجة الخميس 29 مارس 2018 - 13:06
اللهم ارحم الأموات و اشفي المصابين امين، فتح تحقيق؟هذا ما قدرك الله عليه،لا التحقيق سيرجع الموتى أو يشفي المصابين أو يوقف حرب الطرق،ما دام قلة الوعي و عدم احترام قانون السير و الحصول على رخص السياقة بطرق ملتوية فلن تتوقف حرب الطرق!!!؟أين الحل؟ الله اعلم!!! الانسان كيخرح من المنزل و ما بقاش عارف واش يرجع الى ابمنزل ام لا؟الله يلطف بنا يا رب.امين......و البقية تأتي ...
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1
4 - Mohajir الخميس 29 مارس 2018 - 13:43
((اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار )).
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