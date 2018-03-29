فتح تحقيق حول ظروف حادثة السير باشتوكة

هسبريس من الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان عن فتح تحقيق حول ظروف حادثة السير التي وقعت صباح اليوم الخميس بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين بيوكرى وتيفنيت بين سيارة لنقل العمال الزراعيين وحافلة للنقل العمومي، وخلفت مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتحديد المسؤوليات بخصوصها.

وذكر وكيل الملك في بلاغ أن هذه الحادثة التي وقعت حوالي الساعة السابعة صباحا على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 6 من الطريق الإقليمية رقم 1014 أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص بمن فيهم سائق السيارة وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة من بينهم سائق الحافلة.

وأبرز البلاغ أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى الإقليمي بيوكرى، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي انتقلوا إلى عين المكان.

وخلص وكيل الملك إلى أنه تم فتح تحقيق حول ظروف وقوع هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات بخصوصها.