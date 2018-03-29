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الرئيسية | حوادث | المغرب ينجو من "حمام دم" .. تفكيك مخطط لزعزعة أمن المملكة

المغرب ينجو من "حمام دم" .. تفكيك مخطط لزعزعة أمن المملكة

المغرب ينجو من "حمام دم" .. تفكيك مخطط لزعزعة أمن المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 12:40

يبدو أن المغرب قد نجا مرة أخرى من مخطط إرهابي كان سيغطس البلاد في حمام دماء لا قدر الله، بعد أن فككت السلطات الأمنية المختصة خلية متطرفة كانت تخطط لزعزعة استقرار المملكة من خلال استهداف مواقع حساسة.

وأفادت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ لها اليوم، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من إجهاض مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، من خلال تفكيك خلية إرهابية اليوم تنشط بمدينتي واد زم وطنجة.

وحسب البلاغ فإن الخلية تتكون من 8 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ"داعش"؛ وذلك في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف المصدر أن التحريات الدقيقة أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة، تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة، وذلك تنفيذا للأجندة التخريبية لما يسمى "الدولة الإسلامية".

وأكد البحث والتتبع، يتابع بلاغ الداخلية، أن أفراد هذه الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ"داعش"، وتبنيه منهجا عقائديا مخالفا لهذا التنظيم الإرهابي؛ وأشار إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية".

وأبرزت وزارة الداخلية أن توقيف هذه العناصر المتطرفة يندرج في إطار الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر الإرهابي المتنامي من طرف مناصري "داعش"، وإفشال مخططاتهم التخريبية الرامية إلى إثارة الفوضى وزرع الفتنة بالمملكة.

واسترسل المصدر بأنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - اوزومارت الخميس 29 مارس 2018 - 12:47
اللهم لك الحمد يارب ادم نعمة الامن والامان على هذا البلد الطيب
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95
2 - استاذ الخميس 29 مارس 2018 - 12:47
صراحة الشرطة المغربية لها نفع كبير لذا على الحكومة الزيادة في الاجر الخاص بهم والزيادة غي التعويضات
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36
3 - saad الخميس 29 مارس 2018 - 12:48
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
اللهم اجعل هدا البلد ااااامنا يارب
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94
4 - abdallah الخميس 29 مارس 2018 - 12:49
انعدام الشغل وارتفاع اسعار العقار وهضم الحقوق ووووووووو يولد الانفجار
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-62
5 - ام محفوظ الخميس 29 مارس 2018 - 12:51
بارك الله فيكم و وفقكم و جزاكم الله عنا خير الجزاء ......اللهم أدم نعمة الأمن و الأمان على بلدنا و باقي بلدان المسلمين يارب ....
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81
6 - مهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 12:52
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام لكل من تُخَوٍلُ له نفسه بمساس أمن البلاد و سلامة المواطنين
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52
7 - الحمد لله الخميس 29 مارس 2018 - 12:53
تحية الى جلالة الملكة و المخابرات الوطنية و الامن الوطني و الدرك الملكي و القوات المسلحة على التضحيات المقدمة من اجل حماية امن الوطن .
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27
8 - تنغيري الخميس 29 مارس 2018 - 12:54
" وأشار إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".ما استنتجه من كل هاته الخزعبلات و الاكاذيب ان الدولة كلما رأت ان مواطنيها يطلبون حقوقهم و تتحرك بعض المدن للمطالبة بالعيش الكريم إلا و تخترع لنا وزارة الداخلية اخبارا عن تفكيك كذا،راه عاقوا بيكوم.قالوليك بندقية صيد و خراطيش بغاو اصيدو لحجل او الأرنب البري.
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27
9 - khaald الخميس 29 مارس 2018 - 12:55
الحمد لله وتحية إكبار وتقدير لرجال الامن و لأي شخص ساهم في استقرار البلاد .الارهاب لا دين له و نستنكر هذا الإجرام الشنيع داخل وخارج المملكة
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39
10 - مغربية حرة الخميس 29 مارس 2018 - 12:55
الإعدام لكل من سولت له نفسه أن يفكر يوما زعزعة استقرار بلادنا المغرب الحبيب و تحية اجلال للمخابرات المغربية
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36
11 - لا للفتنة الخميس 29 مارس 2018 - 12:55
المرجو عدم التعامل بالرحمة مع مثل هؤلاء الأوغاد الذين يريدون زرع الفتنة في وطننا الحبيب...الإعدام لهؤلاء الخونة
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34
12 - atlas الخميس 29 مارس 2018 - 12:56
ليس من المستبعد أن تكون هناك تهديدات أخطر في المستقبل القريب وبالتحديد قبل أو ابان زيارة وفد مونديال 2026 حتى تكون حجة لإلغاء ملف ترشيح المغرب لصالح أمريكا الراعي الرسمي للارهاب وتجارة الأسلحة
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-3
13 - Rachid الخميس 29 مارس 2018 - 12:57
les travaux forcés pour ces criminels avec longue durée d'emprisonnement.
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15
14 - sara الخميس 29 مارس 2018 - 12:59
bravo au hommes de sécurité et dieu protège notre pays
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20
15 - حسن رأي الخميس 29 مارس 2018 - 13:02
الإنسان المحروم و الجاهل يتحول من الزندقة و الاعتداء و الاغتصاب إلى التطرف لتحقيق نفس الأهداف بغطاء ديني. يجب العمل على تحسين ظروف العيش للشباب و الاعتناء بالثقافة و الفكر و التربية حتى يتمكن هؤلاء الشباب من فهم الغايات السامية للدين الإسلامي و التي هي الرقي بالأخلاق الإنسانية إلى قبول الآخر و قبول الاختلاف و الاحترام المتبادل بين الناس و احترام الدم و المال و العرض كما اوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
و في هذا الصدد يجب على المسؤولين احترام أموال الشعب و عدم نهبها لأنهم يدمرون المجتمع و لو بعد حين. و الله أعلم.
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22
16 - samir الخميس 29 مارس 2018 - 13:06
Faire peur pour gouverner
المغرب ينجو من "حمام دم" ..
أسفرت عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

Vous allez vraiment me rendre fou !
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16
17 - le marocain الخميس 29 مارس 2018 - 13:08
il faut les faire juger par le juge qui prononce la peine de mort. !! leur mérite c'est la peine de mort.
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7
18 - الوجدي01 الخميس 29 مارس 2018 - 13:10
الحمد لله الذي مكننا من معرفة مخططهم ، نتمنى أن يتم إعدامهم قريبا لكي يرتدع الآخرون لأن السجن هو من يشجع على الجريمة ...انظروا للمملكة العربية السعودية ...كل مجرم ينال قطع الرأس وبالتالي الكل يخاف ...هذا هو الرادع الوحيد لمثل هؤولاء المجرمون ...شكرا هسبرس ...
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6
19 - abdelilah الخميس 29 مارس 2018 - 13:10
الى abdallah
لا مبرر لزعزعة امن بلد اسلامي و الفكر الداعشي لا يمكن ان يقبله اي عاقل ، فالدواعش سبب الفتن و الخراب و الدمار ، اما ديننا فيأمرنا بالاهتمام بانفسنا و اهلينا و الصبر امام كل شدة . فاللهم اجعل بلدنا هذا امنا و كل بلاد المسلمين.
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13
20 - م المصطفى الخميس 29 مارس 2018 - 13:11
الشكر موصول لأجهزتنا الاستخباراتية والأمنية المغربية لما تقوم به من محاربة استباقية لتوقيف هذه الجراثيم المجرمة الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار بلادنا. وليس هناك أفيد وأنجع من إعدامهم بعد استنطاقهم والتعرف على نواياهم الإرهابية.
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4
21 - الحقيقة الخميس 29 مارس 2018 - 13:19
برافو للجهاز الأمني بالمغرب واطالب العدالة بإعدام هؤلاء الارهابيين رميا بالرصاص.
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-1
22 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 13:31
فاءق التقدير و الاحترام للأجهزة الأمنية التي تبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام على المدار الساعة من أجل الخدمة الوطن و المواطنين بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس و بالكفاءة العالية منقطعت النظير جنبت المغاربة و المغرب ويلات و مخاطر بل حمامات دماء وماسي اجتماعية واقتصادية عصية مجتمعنا كان على اجندات هؤلاء الإرهابيين المجرمين المأجورين الضالين الخارجين عن الملة والدين الذي هو براء منهم إلى اليوم الدين الذي يعد أرقى الدين بالحثه على التسامح و التعايش و الاعتدال بين كافة البشر بغض النظر عن الدين واللون.
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-1
23 - بوليسي الخميس 29 مارس 2018 - 13:31
نريد النجاة من حمام القهرة و التعسف و البطالة و تغول رؤوس الاموال و انعدام الامن في احياء الشعب و تهريب مقدرات المغاربة الى افريقيا و الخليج...
نريد النجاة من حمام الترهيب و الكذب و التمثيليات السيئة الاخراج .. اموال المغاربة تذهب غصبا الى تنظيم المهرجانات و البطولات الكروية ... بينما نساء الشعب يلدن في مراحيض المستشفيات..
تغرقون الشباب في مستنقعات الادمان و الرذيلة ثم تتصارعون مع طواحين الهواء... من يصدقكم؟؟؟
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9
24 - الناقد الخميس 29 مارس 2018 - 13:33
الحمد لله ثم التخلص من 8 مجرمين.
ولكم هده العبارة تحتاج للتوضيح.
"""وأكد البحث والتتبع، يتابع بلاغ الداخلية، أن أفراد هذه الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ"داعش"، وتبنيه منهجا عقائديا مخالفا لهذا التنظيم الإرهابي؛"""
--أحد معارفهم؟! هل هو عضو في الخلية أم لا؟
--منهجا عقائديا مخالفا؟! ما هو هدا المنهج؟
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-1
25 - chouwafa الخميس 29 مارس 2018 - 13:35
التيارات الإسلامية الإخوانية وفي مقدمتهم التكفيريين كلهم خطرا على المغرب والمسلمين .
يتبنون النهج الدموي التدميري لاوطتنهم ويستبيحون كل شيء في مجتمعهم .
تحمد ألله على يقضة الأجهزة الامنية في بلادنا لأن الكيانات التكفيرية تتطور كالسرطان وقد ترعاها الدول المعادية للمملكة.
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0
26 - المهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 13:38
السؤال الدي اصبح يطرح نفسه مادا كانة تنتضر هده الفرقة الإرهابية للقيام بعملياتها طالما لديها السلاح والوقت يعني لم يكن ينقصها الا التنفيذ كل دول العالم تقول انها لن تستطيع توقيف من يريد قتل الناس لانه هو الوحيد من يحدد الزمان والمكان بعد دالك ينفد ادا هناك شك في هده التقارير التي تخرج من المقرات الأمنية وهده الاعتقالات العشوائية ودليل انه حتى الدول التي كانة تنوه بلمغرب في مجال محاربة الإرهاب. اصبحت تلتزم الصمت عند اي بيان تصدره الداخلية المغربية وهدا ان دل على شيء فهو يدل عن عدم الرضى عن هده الاعتقالات .
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1
27 - إلى الله المشتكى الخميس 29 مارس 2018 - 13:41
الدواعش هم الخوارج كلاب أهل النار يقتلون اهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان عليهم من الله مايستحقون
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1
28 - bouzebbal الخميس 29 مارس 2018 - 13:45
اللهم نجِّ بلدنا و جميع الدول مِن شرور الإرهاب و الفِتن،الله يهدي هؤلاء الشباب إلى الصواب فالإسلام الحقيقي لا علاقة له بهذه الهمجية.و نتسائل كذلك لماذا يُفكِّكُ الأمن مثل هذه الخلايا السِّرّية و يعجز أو لا يهْتَمّ بالإرهابيين الذين ينشطون في الشوارع و أمام الملأ و يُروِّعون السكان! لذلك أضحى الأمر يطرح عدة تساؤلات يصعُبُ عنَّا نحنُ طبقة "بوزبال" أن نُجيبَ عنها.
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0
29 - Hamido الخميس 29 مارس 2018 - 13:47
في المغرب ظاهرة جميلة وخبيثة في نفس الوقت.أكبر الساهرين على الأمن هم المخبرين أو الواشين أو البركاك.ليست لهم بطاقة مهنية ويقومون بخدمات جليلة للوطن.فكل حي أو أزقة أو شارع هناك فئة تراقب الناس من حيث لا يشعرون.ولو كان الأمن قادر على القضاء على الإرهاب لسبقتنا دول لها من الإمكانيات الاستخباراتية ما لا يملك المغرب.ومع دالك كانت مسرحا لعمليات دموية.واد نشكر كل من ساهم في إحباط هده العملية.فإننا نطالب الأجهزة الأمنية أن تقوم باقتناص ومباغتة سارقي أموال الدولة وخيراتها بنفس الأسلوب وبنفس السرعة.
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30 - فتاح الخميس 29 مارس 2018 - 13:47
متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ"داعش / كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ"داعش: لم افهم
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31 - حسن الخميس 29 مارس 2018 - 13:50
الحمد لله دائما يتم القبض على هؤلاء الارهابيين دون اية مقاومة ودون سفك قطرة ةدم و المعروف ان الارهابيين في امان اخرى يقاومون حتى الموت كمى نتمنى ان تكون لهممحاكمةعادلة وان لا يكونوا ضحايا او قربانا وعربونا على اننا نحارب الارهاب الديني و الارهاب المخدرات و ارهاب المال العام لان من اسبابالارهاب هو الظلم الاجتماعي اي ان المواطن يحسن انه عبارةعن لاجئ و ان السياسيين عبارة عن لصوص المال العام عوض خدمة البلد والعباد والا لمادا لم نرىولواستنطاق اي مسؤول كبير رغم ان هنالك صناديق فارغة
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32 - مدينة الشهداء الخميس 29 مارس 2018 - 13:51
المقاربة الامنية لا تكفي بلا تنمية مدينة واد زم ينهب فوسفاطوها ليلا ونهارا شباب فعمري زهور ينتحرون
فقط لانها كانت سد منيع أيام الاستعمار
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33 - مغربي وافتخر الخميس 29 مارس 2018 - 13:52
حفظ الله بلدنا بما حفظ به الذكر الحكيم والشكر الجزيل لعناصر قوات الأمن المرابطة
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