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كُتّاب وآراء
الملك يتكفل بلوازم دفن ضحايا حادثة سير باشتوكة
أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا التسعة والمصابين في حادثة السير التي وقعت اليوم الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة.
وقرر العاهل المغربي التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم، ومآتم عزائهم، وكذا بمصاريف علاج المصابين.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:
"على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت صباح يومه الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا وإلى المصابين، ضمنها مشاعر تعاطف جلالته معهم، ودعواته إلى الله العلي القدير بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ومشاطرة من جلالته لعائلات الضحايا مشاعرها في هذا الظرف العصيب، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، أصدر جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لهذه الأسر.
وقد قرر جلالة الملك، نصره الله، التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم، ومآتم عزائهم، وكذا بمصاريف علاج المصابين". انتهى بلاغ الديوان الملكي
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تعليقات الزوّار (9)
وكن له وليا ونصيرا وبارك في ولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن
و نتمنى ان يصدر اوامره المطاعة لفتح تحقيق معمق على هذه الحادثة/الكارثة و تحديد المسؤوليات و الضرب بيد من حديد لمتسببيها و خاصة لمن يسمح نقل عمال الحقول في سيارات ممنوع عليها اصلا تخطي 3 ركاب واعني هنا لوبيات الفلاحة و مافيا الطريق .
وياله من رجوع.
ان المسؤوليات مشتركة بين الجميع.
مبادرة الملك وان تظهر للقارئ للحدث لاشيء فهي جبل من الاحسان بالنسبة لهؤلاء الفقراء.
ونسأل من جلالته الوقوف على شركات التأمين
واخيرا فالحدث ان لم توضع له حيثياته والبحث عن حلول جدرية
فهو لامحال سيتكرر وبوثيرة اكبر.
رحم الله شهداء هذا البلد الآمن.
وان لله وان اليه راجعون.