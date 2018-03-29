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الرئيسية | حوادث | الملك يتكفل بلوازم دفن ضحايا حادثة سير باشتوكة

الملك يتكفل بلوازم دفن ضحايا حادثة سير باشتوكة

الملك يتكفل بلوازم دفن ضحايا حادثة سير باشتوكة
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 13:00

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا التسعة والمصابين في حادثة السير التي وقعت اليوم الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة.

وقرر العاهل المغربي التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم، ومآتم عزائهم، وكذا بمصاريف علاج المصابين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت صباح يومه الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وآيت عميرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ببرقيات تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا وإلى المصابين، ضمنها مشاعر تعاطف جلالته معهم، ودعواته إلى الله العلي القدير بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومشاطرة من جلالته لعائلات الضحايا مشاعرها في هذا الظرف العصيب، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، أصدر جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لهذه الأسر.

وقد قرر جلالة الملك، نصره الله، التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم، ومآتم عزائهم، وكذا بمصاريف علاج المصابين". انتهى بلاغ الديوان الملكي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد بوعناية الخميس 29 مارس 2018 - 13:04
اللهم اشفيه واعافيه ومتعه بصحة تمكنه من ممارسة مهامه كي يصلح العباد والبلاد وارجعه لنا عاجلا عاجلا لا آجلاً برحمة يامن لايعجزه شئ في الأرض ولا في السماء آمين
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2 - عبدالعظيم الخميس 29 مارس 2018 - 13:09
نشكر جلالتك على هذه المبادرة لكن تذكر الوقاية خير من العلاج يجب على المسؤولين ايجاد حل سريع نظرا لتصدرنا عالميا فيما يتعلق حوادث السير
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7
3 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 13:21
اللهم كن ولي و الحافظ و المعين لملكنا المفدى يارب العالمين باستمرار و دم عليه الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين أينما حل وارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة المغرب بالسراء و الضراء و بشتى المجالات دون ملل أو كلل و بالنكران الذات .
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4 - اعصيم سمير الخميس 29 مارس 2018 - 13:25
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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5 - مغربية والحمد لﻻه. الخميس 29 مارس 2018 - 13:28
ان لﻻه وان اليه راجعون تعددت اﻻسباب والموت واحد اللهم ادخلهم فسيح جناتك يارب.اللهم انصر ملكنا واجعل كل ما يفعله من خير في ميزان حسناته اللهم اشفيه شفاءا ﻻ يغادر سقما وساءر مرظى المسلمين والمسلمات اللهم انصره نصرا عزيزا واجعل له سلطانا نصيرا امين يارب العالمين.
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6 - علي الخميس 29 مارس 2018 - 13:29
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس بماحفظت به الذكر الحكيم
وكن له وليا ونصيرا وبارك في ولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن
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7 - المعاتب الخميس 29 مارس 2018 - 13:38
دائما في الموعدللمواسات و تقديم الدعم لعائلات الضحايا . حفظ الله ملكنا الشهم و سدد خطاه و متعه بالصحة و العافية.
و نتمنى ان يصدر اوامره المطاعة لفتح تحقيق معمق على هذه الحادثة/الكارثة و تحديد المسؤوليات و الضرب بيد من حديد لمتسببيها و خاصة لمن يسمح نقل عمال الحقول في سيارات ممنوع عليها اصلا تخطي 3 ركاب واعني هنا لوبيات الفلاحة و مافيا الطريق .
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8 - ابن البناء الخميس 29 مارس 2018 - 13:41
يجب محاسبة من رخص لعربات غير صالحة حتى لنقل الحيوانات لنقل عاملات همهن لقمة عيش لاطفال تركن لهن مفاتيح المنزل او البيت مع تكليفهم بتسخين الفطور ووضع الرضيع عند مربية بمبلغ ٥٠ درهم للشهر في انتظار رجوعهن من العمل ب ٧٥ درهم ...
وياله من رجوع.
ان المسؤوليات مشتركة بين الجميع.
مبادرة الملك وان تظهر للقارئ للحدث لاشيء فهي جبل من الاحسان بالنسبة لهؤلاء الفقراء.
ونسأل من جلالته الوقوف على شركات التأمين
واخيرا فالحدث ان لم توضع له حيثياته والبحث عن حلول جدرية
فهو لامحال سيتكرر وبوثيرة اكبر.
رحم الله شهداء هذا البلد الآمن.
وان لله وان اليه راجعون.
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9 - عبد الله الخميس 29 مارس 2018 - 13:41
ان لله وان اليه راجعون .اللهم اغفر لهم وارحمهم امين وجميع المسلمين أجمعين
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