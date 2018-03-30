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الرئيسية | حوادث | إيقاف خمسيني لترويج الشيرا بين سياح جامع الفنا

إيقاف خمسيني لترويج الشيرا بين سياح جامع الفنا

إيقاف خمسيني لترويج الشيرا بين سياح جامع الفنا
هسبريس من مراكش
الجمعة 30 مارس 2018 - 02:45

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش خمسينيا يمتهن بيع السجائر بالتقسيط وبعض الديكورات الجلدية وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا، بساحة جامع الفنا، كان يعتزم ترويجها على السياح الأجانب في عين المكان.

جاء ذلك بعد الحملات التطهيرية التي شنتها المصالح الأمنية بساحة جامع الفنا ومحيطها، لتوقيف المشتبه فيهم وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم المتورطين في أفعال جنحية أو جنائية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضنين، البالغ من العمر حوالي 54 سنة، اقتيد إلى مقر الدائرة الأمنية الخامسة لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

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