التجاوز المعيب وراء مصرع 9 أشخاص في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي تسعة أشخاص، ضمنهم امرأتان، مصرعهم صباح اليوم الخميس، وذلك على مستوى الطريق الإقليمية 1014 بدوار "الرجيلة"، التابع إداريا للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، وذلك في حادثة سير مفجعة، ناجمة عن اصطدام سيارة فلاحية (بيكوب) بحافلة للنقل العمومي,

وعن تفاصيل الواقعة، فقد لقي ثمانية أشخاص مصرعهم على الفور، ضمنهم سائق السيارة الفلاحية وحماته وابنه، كانوا في المقصورة الأمامية للعربة، فيما توفي عامل زراعي بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، وأصيب 6 آخرين برضوض وكسور وكسور بليغة، استدعت نقل أربعة منهم إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وكشفت مصادر هسبريس، أن التحريات الأولية المفعلة من أجل تحديد سبب الحادثة المميتة، رجّحت أن يكون التجاوز المعيب السبب الرئيسي في الاصطدام القوي بين الحافة والسيارة.

ويعيش المستشفى الإقليمي ببيوكرى حالة استنفار قصوى، حيث أشرف حسن تايسير، نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان، على إجراءات تحديد هوية الضحايا، في أفق تسليم رخص الدفن لأسر المتوفين، خلال اليوم ذاته.

يشار أن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، والسلطات المحلية والأمنية بمختلف تلاوينها، قد حضرت إلى المستشفى، حيث اطلعوا على سير عمليات تقديم العلاجات للمصابين، ومواساة أهالي الضحايا، الذين حجوا إلى المرفق الاستشفائي,