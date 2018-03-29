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كُتّاب وآراء
مصرع تلميذة في حادثة مروري نواحي ابن أحمد
لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الخميس، في حادثة سير وقعت بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد فارس، دائرة ابن أحمد، ناحية سطات، إذ صدمتها سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي حجاج والطريق الجهوية رقم 308.
وحسب مصادر هسبريس فإن التلميذة القاصر، التي تتابع تعليمها بمدرسة أولاد فارس الابتدائية بدائرة ابن أحمد، كانت متوجهة إلى المؤسسة التعليمية، إلا أنها توفيت في الحين نتيجة صدمها بواسطة سيارة خفيفة كان يقودها شخص منحدر من السكامنة دائرة ابن أحمد.
وأضافت المصادر ذاتها أن أفرادا من الدرك الملكي بسيدي حجاج أولاد أمراح، وممثل عن السلطات المحلية، انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الضحية؛ وجرى نقلها على متن سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية بجماعة أولاد فارس إلى مستودع الأموات.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج بحثا في الحادثة لتحديد ظروف وملابسات وقوعها، في انتظار نتائج المعاينة الطبية أو التشريح، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أطفال المدارس خاصة القاصرين في خطر بسبب تهور السائقين ووجود مدارس على قارعة الطريق دون مطبّات ترغم السائق على نقص السرعة، مع غجراءات زجرية مشددة شكرا هسبريس
الحياة أنها قنطرة إلى الآخرة فعبد ربه وأطاعه من دون شريك.
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة
بفضلك وجودك ورحمتك آمين