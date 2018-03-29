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الرئيسية | حوادث | مصرع تلميذة في حادثة مروري نواحي ابن أحمد

مصرع تلميذة في حادثة مروري نواحي ابن أحمد

مصرع تلميذة في حادثة مروري نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 29 مارس 2018 - 19:05

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الخميس، في حادثة سير وقعت بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد فارس، دائرة ابن أحمد، ناحية سطات، إذ صدمتها سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي حجاج والطريق الجهوية رقم 308.

وحسب مصادر هسبريس فإن التلميذة القاصر، التي تتابع تعليمها بمدرسة أولاد فارس الابتدائية بدائرة ابن أحمد، كانت متوجهة إلى المؤسسة التعليمية، إلا أنها توفيت في الحين نتيجة صدمها بواسطة سيارة خفيفة كان يقودها شخص منحدر من السكامنة دائرة ابن أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها أن أفرادا من الدرك الملكي بسيدي حجاج أولاد أمراح، وممثل عن السلطات المحلية، انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الضحية؛ وجرى نقلها على متن سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية بجماعة أولاد فارس إلى مستودع الأموات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج بحثا في الحادثة لتحديد ظروف وملابسات وقوعها، في انتظار نتائج المعاينة الطبية أو التشريح، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - انا لله وانا اليه راجعون الخميس 29 مارس 2018 - 19:23
اللهم اسكنها فسيح جناتك اللهم ارزق دويها الصبر والسلوان وتغمدها عندك يارحمان في جنة النعيم واجعل قبرها رياض الجنان الله يصبر ميمتها ياربي
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5
2 - أطفال المدارس في خطر الخميس 29 مارس 2018 - 19:33
اللهم ارحم الفقيدة وصبّر أهلها وأصدقاءها وصديقاتها
أطفال المدارس خاصة القاصرين في خطر بسبب تهور السائقين ووجود مدارس على قارعة الطريق دون مطبّات ترغم السائق على نقص السرعة، مع غجراءات زجرية مشددة شكرا هسبريس
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3
3 - توبة الخميس 29 مارس 2018 - 19:41
الموت حقيقة ترهب الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا لكن المؤمن التقي يعيش مطمئنا لأنه دائما مع الله لأنه عرف حقيقة
الحياة أنها قنطرة إلى الآخرة فعبد ربه وأطاعه من دون شريك.
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة
بفضلك وجودك ورحمتك آمين
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4
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