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الرئيسية | حوادث | استنفار بسبب تسجيل حالة "مينانجيت" بجامعة فاس

استنفار بسبب تسجيل حالة "مينانجيت" بجامعة فاس

استنفار بسبب تسجيل حالة "مينانجيت" بجامعة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 29 مارس 2018 - 20:10

باشرت مصالح مديرية الصحة بفاس،اليوم الخميس، حملة بكلية العلوم التابعة للمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس لتلقيح طلبة السداسية الرابعة، شعبة علوم المواد الفيزيائية، ضد مرض التهاب السحايا (المينانجيت) إثر اكتشاف إصابة طالب، يتابع دراسته الجامعية بهذا التخصص، بهذا المرض المعدي.

وحسب مصادر طلابية تحدثت لهسبريس فإن عملية التلقيح، التي جند لها طاقم طبي تابع لمديرية الصحة بفاس، بوشرت من داخل كلية العلوم واقتصرت على استهداف حوالي 800 طالب يتابعون دراستهم بهذا السلك من التعليم الجامعي.

وذكر إبراهيم أقديم، نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تصريح لهسبريس، أن حالة الطالب المصاب بمرض "المينانجيت" اكتشفت بالصدفة خارج الجامعة، بعد أن عرض المعني بالأمر حالته على الطبيب إثر إحساسه بوعكة صحية.

وأكد المسؤول الجامعي ذاته أن "الوضع لا يستدعي التهويل، وهو تحت السيطرة"، مبرزا أن حملة تلقيح الطلبة ضد مرض التهاب السحايا "تدخل احترازي"، وواصفا الوضع داخل كلية العلوم بفاس بالعادي.

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