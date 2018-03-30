الفساد والإجهاض يقودان طبيبا إلى المحاكمة

هسبريس من مراكش

حددت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين ثاني أبريل المقبل للشروع في مباشرة ملف 4 متهمين، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض والمشاركة.

ويتابع المتهمون، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل الإجهاض والمساعدة عليه وإخفاء جثة جنين والفساد والتحريض عليه، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وحسب مصادر هسبريس، فإن من ضمن المشتبه فيهم شاب وخطيبته وطبيب داخلي متدرب بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتتراوح أعمارهم بين 20 و43 سنة.

وكانت مصالح الأمن عاينت، أوائل مارس الجاري، جثة جنين عثر عليها بفضاء خلاء بممر النخيل بمدينة مراكش؛ وهو ما دعا إلى فتح بحث قضائي بشأنه، أظهر أن الأمر يتعلق بعملية إجهاض قام بها الطبيب لفائدة فتاة حملت من علاقة جنسية غير شرعية مع خطيبها، حيث أوقف ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى شخص رابع سهل إجراء عملية الإجهاض بمنزله بحي إزيكي، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم أمام العدالة.