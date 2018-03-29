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الرئيسية | حوادث | شغب بالصحراء .. أمنيو السمارة هدفا لـ"فيديو مفبرك" وأكوام الحجارة

شغب بالصحراء .. أمنيو السمارة هدفا لـ"فيديو مفبرك" وأكوام الحجارة

شغب بالصحراء .. أمنيو السمارة هدفا لـ"فيديو مفبرك" وأكوام الحجارة
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 17:50

تداولت بعض الصفحات المؤيدة أطروحات البوليساريو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقتضبا لشخص يرتدي زيا مدنيا، وهو يشهر مسدسا ناريا، باعتباره "شرطيا في مدينة السمارة كان بصدد تهديد أمن وسلامة أشخاص".

مصدر أمني قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الشريط تم تجزيئه وبتره من فيديو طويل، كان يظهر فيه عدد من المتجمهرين وهم يعرضون أحد عناصر الشرطة للرشق بالحجارة ومحاولة الاعتداء عليه جسديا".

وأضاف المصدر نفسه، مفضلا عدم كشف هويته للعموم؛ أن "ما جرى اضطر الشرطي إلى إشهار سلاحه الوظيفي، في محاولة لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم".

"الشريط جرى توضيبه عن طريق حذف مقاطع الرشق بالحجارة والاعتداء على الشرطي، في محاولة لتمويه الرأي العام وتصوير الحادث على أنه يتعلق بتهديد صادر عن موظف شرطة؛ بيد أنه كان في حقيقة الأمر ضحية لمحاولة اعتداء خطير"، يزيد الأمني.

يذكر أن مدينة السمارة عرفت، خلال الأيام القليلة الماضية، بعض أعمال الشغب والعنف التي اعتاد انفصاليون ارتكابها مع قرب شهر أبريل، بالتزامن مع قرب موعد تقديم التقرير الأممي السنوي حول وضعية الصحراء.

في ذات الإطار أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة لقاء اعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية.

وذكر المديرية، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا إخضاع الشرطي الضحية لتدخل طبي عاجل بمستشفى التخصصات في مدينة العيون، وذلك بعدما تبين من خلال الفحوصات الطبية أنه تعرض لكسر خطير ولإصابات جسدية أفقدته حاسة النطق.

وأكد المصدر عينه أن المديرية العامة للأمن الوطني تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب الشرطي الضحية، كما أن مصالحها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Hamido الخميس 29 مارس 2018 - 18:04
هؤلاء هم الانفصاليون الحقيقيون.اعتقلوهم حيث ثقفتموهم.أعداء الوطن لن ينالوا شيئا.والمغاربة لن يتساهلوا معهم.
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91
2 - متتبع الخميس 29 مارس 2018 - 18:13
اخطاء نطام الجزائر ضد شعبه في اللغة و العدد .. سيكتبها التاريخ
1- كلمات نشيد الوطني للجزائر فيه شرك بالله قسما بالجبال و الارواح ..
2 -مليون و نصف شهيد . العدد التقريبي لشهداء هو 300.000 لجهلهم بالحساب اعتبرو مليون سنتيم اي 200.000 هو مليون
3- منتخب كرة القدم يلقبونه بمحاربو الصحراء او الخضر. الغريب في الامر انه عندما يكون منتخبهم في احسن حال يلقبونه محاربو الصحراء بمعنى صحرائنا المغربية. و عندما يكون منتخبهم في اسواء حال كما هو الان يلقبونه بالخضر فقط

يقول مثل شعبي مغربي : الى كان الناس كيضحكو عليك كتعيق و الى كان كيضحك عليك راسك معمرك تعيق. هدا هو حال نظام الجزائري و من يطوف حوله
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24
3 - Amine الخميس 29 مارس 2018 - 18:13
فرنسا لي كان قول عليها ديموقراطية و الله لا سمحات بهادشي في بلادها.
و حنا دايرين بحساب حقوق الانسان و هادوك المجرمين كي ستاغلو في هاد الوضع.
يجب على المغرب حسم هذا الموضوع بصفة نهائية عن طريق تفعيل حقيقي للجهوية الموسعة.
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37
4 - امغار ناريف الخميس 29 مارس 2018 - 18:14
انفصاليو الداخل وجب محاكمتهم والزج بهم في سجن سلا وكاشة انهم ازعجوا ساكنة الصحرا المغربية وزعزعوا امن الدولة
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21
5 - أيمن الرباطي الخميس 29 مارس 2018 - 18:16
السلام عليكم
حاكرين هي على الناس الدراوش ديال جرادة والحسيمة يلاه فينهوا هاد الأمن .
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29
6 - سعيد الخميس 29 مارس 2018 - 18:19
لا بد من تطبيق القانون علي حد سواء ما دام أننا مغاربة فنحن سواسية أمام القانون وإلا ستعم الفوضى نحن لا نعترف بالإنفصاليين داخل المغرب ، الإنفصاليين هم خارج الحدود يجب إقبارهم بالقوة ولكل من سولت له نفسه بالمساس بأمن واستقرار المغرب.
نحن عشنا في تلك الأراضي لسنوات خلت ولاحظنا أن العناية والإهتمام الزائد (والفشوس) أكثر من المعقول جعلهم لا يحترمون أحدا حتى أننا نعاقب أشد العقوبات من طرف السلطات لا قدر الله وقعت في مشكلة مع أحدهم وربما سيعرضك ذلك إلى العنف الجسدي أمام الجمبع ولا أحد يحرك ساكنا.
لابد أن نعامل كمغاربة جميعا بارك من هذ كثرة الفشوش وهذا الغرور
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26
7 - بلاد تحت الصفر الخميس 29 مارس 2018 - 18:31
ان سياسة النعامة التي ينهجها النظام السياسي بدس راءسه في الرمل في العديد من القضايا التي تحتاج الحزم و الضرب بقبضة من حديد على رؤوس الاوغاذ و الخونة،ستقود هذا البلاد الى الدمار و التفكك،لقد اصبح الخونة و ءاعداءنا ،على دراية مسبقة بان الدولة المغربية جبانة لاتقدر على فعل شيء،ايا كانت الجراءم المرتكبة لان النظام السياسي هنا اوطوقراطي ديكتاتوري،فصورته و ملكوته اهم منهيبة و كرامة الشعب،فهذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته و اسياده لم يهم الشرطي المسكين الذي تعرض لهذه الكارثة و انما ارعبهم فيديو الخونة الذي يظهر رجل امن يحمل السلاح،فتقرير المنظمات الدولية باتت ترعب الحكام،و تساهلهم المطلق مع الخونة بات يندر بكارثة ،لانهم يعلمون انهم فوق القانون،اذا اسندت الامور الى الجبناء فالدولة مشات للخلاء.
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12
8 - Gala الخميس 29 مارس 2018 - 18:34
نطالب بأقصى العقوبات ضد هؤلاء الخونة. يأكلون الغلة ويلعنون الملة. لا خير فيهم
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9
9 - يوغرطة الخميس 29 مارس 2018 - 18:39
الى التعليق 2 - متتبع
عدد شهداء الجزائر مليون او عشر شهداء
المهم هو اننا حررنا جميع الاراضي النوميدية
وحتى الجزر الجزائرية محررة ,الله يرحم الشهداء
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-5
10 - zaman الخميس 29 مارس 2018 - 18:40
انامغربي سوسي .من طنجة إلى الكويرة بلدي وانا مع رجال الأمن ان يستعملوا السلاح ضد كل متظاهر يخرج عن نطاق التضاهر السلمي الدي هو حق لكل المغاربة نحن في وطن كل الجهات مخصوصة لكن علينا الصبر وندعو ملكنا ان يتدخل لينصف الجميع لان امن بلدنا وشعبنا افظل من كل شيء والسلام والشفاء لملكنا وكل مرضى شعبنا
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5
11 - tarik الخميس 29 مارس 2018 - 18:40
عشت بهذه اﻷقاليم بعد رجوعها للوطن اﻷم مدة زمنية طويلة ولم تكن تعجبني كيفية التعامل للسلطات مع الساكنة بحيث انها كانت مبنية على الزبونية و المحسوبية بدل المواطنة و كانت من فترة ﻷخرى يتم حجز بعض أسلحة من تابعي المرتزقة الذين كانوا على مرئا من العين من طرف السلطات ولم تكن تحرك ساكنا بمدينة العيون ولم تسجل اية مناوشات بالداخلة فما بالك بالسمارة. فما الذي تحول وماذا جرى حتى اصبحنا عن هذا الشغب بالسمارة التي لم تكن بها اﻻ زاوية دينية
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5
12 - بوعبان الخميس 29 مارس 2018 - 18:41
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها والانفصاليون يجب ان ينفوا من المغرب وشعارنا الله الوطن الملك
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2
13 - hamza الخميس 29 مارس 2018 - 18:42
البعض بسوء نية يحاول ان يتير التفرقة بالمقرنة بين الحسيمة وجرادة التى لم يعد فيها اي شيئ والصحراء المغربية في الوقت الدى يعرف شغله جيدا باعبار كل الملابسات
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2
14 - أزغوذ الخميس 29 مارس 2018 - 18:43
عندما تختلط الأوراق لا تستطيع أن تميز بين الخطأ و الصواب . عندما نرى ما يفعله رجال الأمن مع أبناء المنطقة الداخلية مثل اجرادة و الحسيمة وزاكورة .و ما يقال عن الانفصاليين الحقيقيين في الصحراء المغربية .نلاحظ الفرق .و ما دمنا وطنيين حتى النخاع لا يسعنا إلا أن نتظامن مع رجال الأمن والقوات المسلحة في الأقاليم الجنوبية ،لأننا ندرك جيدا حقيقة الوضع هناك .و نطالب بالزجر في التعامل مع كل انفصالي دخيل ، لا تساهل مع هؤلاء الخونة . الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه . و في كل دول العالم لا يسمح بخيانة الوطن .فمن أراد المغرب فمرحبا و من أراد الجزائر فليذهب إليها .أما الفتنة مرفوضة وشكرا
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2
15 - مغربي أصيل الخميس 29 مارس 2018 - 18:50
انفصاليوا الداخل كما يقال يستفيدون من جميع مقومات الحياة و رغم دالك لا يعترفون بالدولة المغربية أما ناس الحسيمة و جرادة و تازة و تنغير وووووووووو يستفيدون من الزروطة و يرمى بهم في السجون
يجب علينا الرحيل إلى الصحراء لكي تكون لنا القيمة التي تريدها الدولة المغربية
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3
16 - سئمنا الخميس 29 مارس 2018 - 18:54
يدعون إلى الفتنة .يجب اعتقالهم و الزج بهم في السجون.كفاااااااانا من الفشوش.
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0
17 - عابر الخميس 29 مارس 2018 - 18:56
هؤلاء الانفصاليون هم من يسري عليهم المثل (سمن كلبك يأكلك)هذا هو جزاء المغرب والمغاربة الذين يدفعون الضرائب والزيادات المتتالية في المواد الاستهلاكية لتدفع لمثل هؤلاء كل شهر على أساس مساعدات وامتيازات لسكان الصحراء المغربية دون سكان الداخل، وفي الأخير هذا ما يجنيه الشعب المغربي وقواته الأمنية التي تسهر على أمنهم وأمن المملكة.
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