شغب بالصحراء .. أمنيو السمارة هدفا لـ"فيديو مفبرك" وأكوام الحجارة

هسبريس من الرباط

تداولت بعض الصفحات المؤيدة أطروحات البوليساريو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقتضبا لشخص يرتدي زيا مدنيا، وهو يشهر مسدسا ناريا، باعتباره "شرطيا في مدينة السمارة كان بصدد تهديد أمن وسلامة أشخاص".

مصدر أمني قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الشريط تم تجزيئه وبتره من فيديو طويل، كان يظهر فيه عدد من المتجمهرين وهم يعرضون أحد عناصر الشرطة للرشق بالحجارة ومحاولة الاعتداء عليه جسديا".

وأضاف المصدر نفسه، مفضلا عدم كشف هويته للعموم؛ أن "ما جرى اضطر الشرطي إلى إشهار سلاحه الوظيفي، في محاولة لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم".

"الشريط جرى توضيبه عن طريق حذف مقاطع الرشق بالحجارة والاعتداء على الشرطي، في محاولة لتمويه الرأي العام وتصوير الحادث على أنه يتعلق بتهديد صادر عن موظف شرطة؛ بيد أنه كان في حقيقة الأمر ضحية لمحاولة اعتداء خطير"، يزيد الأمني.

يذكر أن مدينة السمارة عرفت، خلال الأيام القليلة الماضية، بعض أعمال الشغب والعنف التي اعتاد انفصاليون ارتكابها مع قرب شهر أبريل، بالتزامن مع قرب موعد تقديم التقرير الأممي السنوي حول وضعية الصحراء.

في ذات الإطار أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة لقاء اعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية.

وذكر المديرية، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا إخضاع الشرطي الضحية لتدخل طبي عاجل بمستشفى التخصصات في مدينة العيون، وذلك بعدما تبين من خلال الفحوصات الطبية أنه تعرض لكسر خطير ولإصابات جسدية أفقدته حاسة النطق.

وأكد المصدر عينه أن المديرية العامة للأمن الوطني تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب الشرطي الضحية، كما أن مصالحها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.