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كُتّاب وآراء
شغب بالصحراء .. أمنيو السمارة هدفا لـ"فيديو مفبرك" وأكوام الحجارة
تداولت بعض الصفحات المؤيدة أطروحات البوليساريو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقتضبا لشخص يرتدي زيا مدنيا، وهو يشهر مسدسا ناريا، باعتباره "شرطيا في مدينة السمارة كان بصدد تهديد أمن وسلامة أشخاص".
مصدر أمني قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الشريط تم تجزيئه وبتره من فيديو طويل، كان يظهر فيه عدد من المتجمهرين وهم يعرضون أحد عناصر الشرطة للرشق بالحجارة ومحاولة الاعتداء عليه جسديا".
وأضاف المصدر نفسه، مفضلا عدم كشف هويته للعموم؛ أن "ما جرى اضطر الشرطي إلى إشهار سلاحه الوظيفي، في محاولة لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم".
"الشريط جرى توضيبه عن طريق حذف مقاطع الرشق بالحجارة والاعتداء على الشرطي، في محاولة لتمويه الرأي العام وتصوير الحادث على أنه يتعلق بتهديد صادر عن موظف شرطة؛ بيد أنه كان في حقيقة الأمر ضحية لمحاولة اعتداء خطير"، يزيد الأمني.
يذكر أن مدينة السمارة عرفت، خلال الأيام القليلة الماضية، بعض أعمال الشغب والعنف التي اعتاد انفصاليون ارتكابها مع قرب شهر أبريل، بالتزامن مع قرب موعد تقديم التقرير الأممي السنوي حول وضعية الصحراء.
في ذات الإطار أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة لقاء اعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية.
وذكر المديرية، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا إخضاع الشرطي الضحية لتدخل طبي عاجل بمستشفى التخصصات في مدينة العيون، وذلك بعدما تبين من خلال الفحوصات الطبية أنه تعرض لكسر خطير ولإصابات جسدية أفقدته حاسة النطق.
وأكد المصدر عينه أن المديرية العامة للأمن الوطني تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب الشرطي الضحية، كما أن مصالحها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1- كلمات نشيد الوطني للجزائر فيه شرك بالله قسما بالجبال و الارواح ..
2 -مليون و نصف شهيد . العدد التقريبي لشهداء هو 300.000 لجهلهم بالحساب اعتبرو مليون سنتيم اي 200.000 هو مليون
3- منتخب كرة القدم يلقبونه بمحاربو الصحراء او الخضر. الغريب في الامر انه عندما يكون منتخبهم في احسن حال يلقبونه محاربو الصحراء بمعنى صحرائنا المغربية. و عندما يكون منتخبهم في اسواء حال كما هو الان يلقبونه بالخضر فقط
يقول مثل شعبي مغربي : الى كان الناس كيضحكو عليك كتعيق و الى كان كيضحك عليك راسك معمرك تعيق. هدا هو حال نظام الجزائري و من يطوف حوله
و حنا دايرين بحساب حقوق الانسان و هادوك المجرمين كي ستاغلو في هاد الوضع.
يجب على المغرب حسم هذا الموضوع بصفة نهائية عن طريق تفعيل حقيقي للجهوية الموسعة.
حاكرين هي على الناس الدراوش ديال جرادة والحسيمة يلاه فينهوا هاد الأمن .
نحن عشنا في تلك الأراضي لسنوات خلت ولاحظنا أن العناية والإهتمام الزائد (والفشوس) أكثر من المعقول جعلهم لا يحترمون أحدا حتى أننا نعاقب أشد العقوبات من طرف السلطات لا قدر الله وقعت في مشكلة مع أحدهم وربما سيعرضك ذلك إلى العنف الجسدي أمام الجمبع ولا أحد يحرك ساكنا.
لابد أن نعامل كمغاربة جميعا بارك من هذ كثرة الفشوش وهذا الغرور
عدد شهداء الجزائر مليون او عشر شهداء
المهم هو اننا حررنا جميع الاراضي النوميدية
وحتى الجزر الجزائرية محررة ,الله يرحم الشهداء
يجب علينا الرحيل إلى الصحراء لكي تكون لنا القيمة التي تريدها الدولة المغربية