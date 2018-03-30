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الرئيسية | حوادث | تمثيل جريمة قتل بمقاطعة النخيل في مراكش

تمثيل جريمة قتل بمقاطعة النخيل في مراكش

تمثيل جريمة قتل بمقاطعة النخيل في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 30 مارس 2018 - 00:12

جرت بمدينة مراكش أطوار إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب، يبلغ من العمر 19 سنة، وجهت إليه طعنة قوية من مساعد جزار بدوار كنون بحي عين إيطي التابع لمقاطعة النخيل، بعد خلاف نشب بينهما قبل يومين.

واستقدمت المصالح الأمنية لمراكش إلى مسرح الجريمة المشتبه في تورطه المباشر في ارتكاب هذه الجريمة التي عرفها حي كنون، بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من إيقاف المعني بالأمر بمسرح الجريمة واقتياده إلى المصلحة الولائية لهذه الشرطة، لتعميق البحث معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه هذه الجريمة.

وكان سكان حي كنون بمقاطعة النخيل استيقظوا، الأربعاء الماضي، على وقع الجريمة التي اقترفها الضنين المزداد سنة 2000، بعد خلاف مع الضحية تطور إلى عنف استعمل فيه سلاح أبيض كان يوجد بمحل للجزارة سددت به طعنة قاتلة على مستوى الصدر للهالك، الذي نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل؛ لكن المنية وافته قبل وصوله إلى المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tangerois الجمعة 30 مارس 2018 - 00:31
C'est facile d'arrêter les criminels après leurs crimes!!Quand on appelle la police elle nous répond est-ce qu'il y a des sang ??? Les agressions à chaque coin de rue,les violes en plein journée,des voles...pendant ce temps la les policiers jouent aux cartes dans les commissariats et leurs responsables restent en famille avec le fameux message si y a quoique ce soit appelez moi d'urgence...la preuve dans chaque ville marocaine y a des vendeurs de drogues et d'alcool,des bordels et la police ou la gendarmerie le savent mais personne ne bouge
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