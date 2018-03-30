تمثيل جريمة قتل بمقاطعة النخيل في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

جرت بمدينة مراكش أطوار إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب، يبلغ من العمر 19 سنة، وجهت إليه طعنة قوية من مساعد جزار بدوار كنون بحي عين إيطي التابع لمقاطعة النخيل، بعد خلاف نشب بينهما قبل يومين.

واستقدمت المصالح الأمنية لمراكش إلى مسرح الجريمة المشتبه في تورطه المباشر في ارتكاب هذه الجريمة التي عرفها حي كنون، بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من إيقاف المعني بالأمر بمسرح الجريمة واقتياده إلى المصلحة الولائية لهذه الشرطة، لتعميق البحث معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه هذه الجريمة.

وكان سكان حي كنون بمقاطعة النخيل استيقظوا، الأربعاء الماضي، على وقع الجريمة التي اقترفها الضنين المزداد سنة 2000، بعد خلاف مع الضحية تطور إلى عنف استعمل فيه سلاح أبيض كان يوجد بمحل للجزارة سددت به طعنة قاتلة على مستوى الصدر للهالك، الذي نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل؛ لكن المنية وافته قبل وصوله إلى المستشفى.