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الرئيسية | حوادث | الشرطة تستخدم الرصاص ضد كلب شرس في سلا

الشرطة تستخدم الرصاص ضد كلب شرس في سلا

الشرطة تستخدم الرصاص ضد كلب شرس في سلا
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 17:58

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقلمية للأمن بسلا، اليوم الخميس، لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب تم تحريضه من طرف شخصين، كانا في حالة غير طبيعية، مما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "حسب المعلومات الأولية للبحث فقد تدخلت دورية للشرطة لتوقيف شخصين، كانا مصحوبين بكلب، وهددا سلامة أشخاص كانوا في مقهى بحي الانبعاث بمدينة سلا، وهو ما اضطر شرطي لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب ومكنت من تحييد الخطر الصارد عنه".

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف البلاغ، عن توقيف أحد المشتبه فيهما، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بينما لا زال البحث متواصلا بهدف توقيف الشخص الثاني المتورط في الاعتداء والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص وفي مواجهة عناصر الشرطة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، في حين تم نقل أحد الأشخاص للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعدما عضه الكلب على مستوى أطرافه، بينما لا زالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى الخميس 29 مارس 2018 - 18:23
لتكن حملة أمنية ضد الأشخاص الذي لايحصلون على أي ترخيص.ولا وثأءق طبية.للاستعمال الكلاب.أمام المؤسسات.والشارع العام.لغرض ترهيب المواطنين.ولأجل السرقة.بالشفاء للمصاب.وتحية لرجال الشرطة.
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2 - ماغوكان الخميس 29 مارس 2018 - 18:23
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الظاهرة كثرة وإنتشرت في وسط اﻷطفال . الكل عنده كلب يتفاخر به أمام أصحابه. كندهم الكلب مثل دمية. يروعون به الناس خصوصاً النساء الحوامل. التقليد الأعمى. يقليدون النصارى في اﻷسوء .يجب تقليدهم في التقدم العلمي. ليس في الكﻻب .
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3
3 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 18:30
البسالة ولات في هد البراهش اللي طالعين
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4 - من حي الانبعاث الخميس 29 مارس 2018 - 18:32
اللهم انا هذا منكر نعيش بحي الانبعاث بسلا ارهابا نفسيا من تكاثر الجريمة بانواعها و لا من يحرك ساكنا كل ازقة الحي نصادف اشخاص بكلابهم كما اصبحوا على عينيك يابن عدي يقومون بتدريب كلابهم بحي الصناعي العيايدة بلاد موريس يوميا لاستغلالها في توقيف المواطن لسرقته. نريد ارجاع شرطة القرب اقسم بالله اننا نعيش ارهابا نفسيا كل يوم و بززززززاف و سير انت لبوليس سير ها حنى جيين حتى طيح الروح
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