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الرئيسية | حوادث | شرطة مكناس توقف معتديا على زوجته في إنزكان‎

شرطة مكناس توقف معتديا على زوجته في إنزكان‎

شرطة مكناس توقف معتديا على زوجته في إنزكان‎
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 19:37

تفاعلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أكادير بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مكناس، اليوم الخميس، مع شريط فيديو وثق لتعنيف طال امرأة بالشارع العام على يد زوجها، حيث أوقفت المبحوث عنه في مدينة مكناس.

المعتدي كان يتحوز سلاحا أبيض، حيث عرّض زوجته للضرب أمام أنظار المارة بأحد شوارع مدينة إنزكان، ليتم إيقافه بعد تعميم الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جرى إيقاف الزوج المعتدي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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