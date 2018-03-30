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الرئيسية | حوادث | إفراغ كوكايين من أمعاء سيراليوني بالدار البيضاء‎

إفراغ كوكايين من أمعاء سيراليوني بالدار البيضاء‎

إفراغ كوكايين من أمعاء سيراليوني بالدار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 مارس 2018 - 03:40

أوردت ولاية أمن الدار البيضاء أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي جرى تفريغها من أمعاء مواطن من جنسية سيراليونية، بالمستشفى، بلغت كيلوغراما واحدا و135 غراما.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس كانت قد أوقفت المشتبه فيه يوم 24 مارس الجاري، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو، بعدما جرى الاشتباه في تهريبه للكوكايين داخل أمعائه.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز كمية مخدر الكوكايين على شكل 78 كبسولة. ثم أحيل الضنين على الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.

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