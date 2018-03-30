إخبارية تقود درك شيشاوة إلى تاجر مخدرات

إبراهيم مغراوي

قدّمت الضابطة القضائية للدرك الملكي بإقليم شيشاوة أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بمدينة إمنتانوت، تاجر مخدرات كان يخطط لتوزيع كيلوغرامين من مخدر القنب الهندي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن درك شيشاوة فتح تحقيقا أوليا مع الموقوف المذكور، الذي يبلغ من العمر 37، بعد إيقافه بناء على تنسيق محكم .

درك شيشاوة حركته إخبارية توصل بها بخصوص تحركات المعني بالأمر، ما مكن من ضبطه بإحدى الضيعات الفلاحية متلبسا بحيازة البضاعة المحظورة.