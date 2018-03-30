24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/03/2018
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- بوسريف: هذه تفاصيل مشروع إعادة هيكلة اتِّحاد كتاب المغرب
- تخفيض أسعار الأدوية يصطدم بـ"الجيوب الفارغة" في المغرب
- مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا
- الشرطة تستخدم الرصاص ضد كلب شرس في سلا
- والدا "وحش بوشان" .. مسنان يرفضان تصرف ابنهما ويلتمسان الغفران - (150)
- بنشقرون ويفوت في مقال مشترك: هل إلغاء التعصيب يناقض الشرع؟ - (76)
- أمريكا تزور تندوف وتدعو إلى مفاوضات بين المغرب والبوليساريو - (59)
- شغب بالصحراء .. أمنيو السمارة هدفا لـ"فيديو مفبرك" وأكوام الحجارة - (55)
- فيديو اعتداء رجل على زوجته يستنفر الأمن بالدشيرة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بحث قضائي في وفاة بائع متجول بمدينة ابن أحمد
الجمعة 30 مارس 2018 - 12:20
أشرف طاقم طبّي متخصص، اليوم الجمعة بمستودع الأموات في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، على إخضاع جثة شاب عشريني للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة بالدائرة القضائية سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأوردت مصادر هسبريس أن الشاب العشريني أقدم على الانتحار بتناول أربعة أقراص تستعمل في إبادة القوارض، وفق الرواية المتوفرة، ليتمّ نقله إلى قسم الإنعاش بمشفى سطات، إلا أنه فارق الحياة بعد مدّة تقارب 4 ساعات بسبب مضاعفات السمّ.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن الشاب العشريني "ع،ح"، أعزب وينحدر من "بوحولة" بمدينة ابن أحمد، كان يقطن مع أمه رفقة إخوانه الصغار، وكان قيد حياته بائعا متجوّلا لإعالة أسرته.