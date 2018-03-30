بحث قضائي في وفاة بائع متجول بمدينة ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف طاقم طبّي متخصص، اليوم الجمعة بمستودع الأموات في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، على إخضاع جثة شاب عشريني للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة بالدائرة القضائية سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأوردت مصادر هسبريس أن الشاب العشريني أقدم على الانتحار بتناول أربعة أقراص تستعمل في إبادة القوارض، وفق الرواية المتوفرة، ليتمّ نقله إلى قسم الإنعاش بمشفى سطات، إلا أنه فارق الحياة بعد مدّة تقارب 4 ساعات بسبب مضاعفات السمّ.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن الشاب العشريني "ع،ح"، أعزب وينحدر من "بوحولة" بمدينة ابن أحمد، كان يقطن مع أمه رفقة إخوانه الصغار، وكان قيد حياته بائعا متجوّلا لإعالة أسرته.