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الرئيسية | حوادث | "الدعاية للإرهاب" تسقط مغربيا إضافيا في إيطاليا

"الدعاية للإرهاب" تسقط مغربيا إضافيا في إيطاليا

"الدعاية للإرهاب" تسقط مغربيا إضافيا في إيطاليا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 16:05

ألقى الدرك الإيطالي، اليوم الجمعة، القبض على مواطن مغربي يبلغ 19 عاما في شمال البلاد، في رابع عملية اعتقال تتعلق بالإرهاب خلال أربعة أيام.

وتم إلقاء القبض على إلياس حدوس في بلدة فوسانو، بإقليم كونيو، وقال الدرك إنه "يشتبه بشكل قوي في تحريضه على الارهاب وانتمائه لمنظمة إرهابية".

وأضاف المصدر أن "حدوس اهتم بشكل عفوي بالدعاية إرهابية على الانترنت ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.وصار سلوكه عدائيا منذ شهر فبراير الماضيد، عندما بدأ نشر صور مقلقة للغاية لنفسه كمسلح من داعش، واشارات إلى التنظيم".

وجاءت عملية الاعتقال التي قامت بها الشرطة بعد يوم من صدور خمسة أوامر اعتقال، في روما ومدينة لاتينا المجاورة، ضد أشخاص يشتبه أنهم على صلة بمهاجم "سوق برلين" في "عيد الميلاد"، أنيس العمري.

وكان قد ألقي القبض على مدرس متشدد يجند أطفالا في مدينة فوجيا جنوب البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، وفي اليوم التالي ألقي القبض على إرهابي محتمل "من الذئاب المنفردة" في مدينة تورين في الشمال.

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