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كُتّاب وآراء
طنجة .. التحقيق مع شرطي يحوز هاتفا مسروقا
باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة أبحاثها، اليوم الجمعة، مع حارس أمن يعمل بولاية أمن طنجة، بعدما ضُبط متلبسا بحيازة أشياء متحصل عليها من فعل إجرامي.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر عليه هسبريس، أورد أن مصالح ولاية أمن طنجة كانت قد توصلت بشكاية من سائق دراجة نارية يتهم فيها ثلاثة أشخاص بتعريضه للابتزاز وانتحال صفة موظفي شرطة مكلفين بمراقبة السير والجولان؛ وهو ما دفعه إلى الفرار مخلفا الدراجة النارية لعدم توفره على شهادة التأمين، كما ضاع منه هاتفه المحمول أثناء هروبه من مكان التدخل، قبل أن يتبين له أنه كان ضحية لعملية سرقة.
الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، يقول البلاغ، مكنت من الاهتداء إلى حائز الهاتف المحمول المملوك للمشتكي، والذي تبين أنه موظف شرطة برتبة حارس أمن يستفيد حاليا من عطلة مرضية.
وقد تقرر وضع الأمني تحت تدبير الحراسة النظرية لتحديد علاقته المحتملة بهذه القضية، والكشف عن ظروف وملابسات حيازته لمتحصلات مرتبطة بالجريمة، فضلا عن تشخيص وإيقاف جميع الأشخاص المتورطين في السرقة وانتحال صفة موظفي الشرطة.