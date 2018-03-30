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الرئيسية | حوادث | جثة وسط الشارع العام تستنفر درك باب برد

جثة وسط الشارع العام تستنفر درك باب برد

جثة وسط الشارع العام تستنفر درك باب برد
هسبريس من وزان
الجمعة 30 مارس 2018 - 17:20

عثر مواطنون، بعد ظهر اليوم الجمعة، على جثة شخص يعيش حالة تشرد بجماعة باب برد في إقليم شفشاون.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك الثلاثيني، الذي ينحدر من خارج تراب الإقليم الجبلي، عثر عليه جثة هامدة وسط الشارع العام، ليجري إخبار ممثل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للاستماع إلى إفادات الشهود.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي الذين انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الهالك، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات البلدي بمدينة شفشاون، إلى حين استكمال البحث والتحقيق في ملابسات الوفاة والمعاينة الطبية بأمر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Monir الجمعة 30 مارس 2018 - 17:52
باب برد اذا ما قتلت تمرث ، هذه البقعة من ارض الوطن تعيش حالة احتقان كبير نتيجة الحصار الذي فرضته الدولة على التجارة سواء برا او بحرا منذ خمس سنوات دون توفير بديل اقتصادي للساكنة فكثرت حالات الانتحار و الطلاق و التشرد و الجرائم فحين ستنفجر الأمور لن يتنبأ احد للنتائج لأن سكان غمارة ليسوا كالحسيمة او جرادة
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2 - ايه يا اجمل بلد الجمعة 30 مارس 2018 - 18:14
الناس تموت جوعا وعطشا في الشارع. في اجمل بلدان العالم. بلد يريد تنظيم كاس العالم. وشعبه يموت من القهر والجوع والتشرد في الشوارع. والمسؤول ينهب الثروات ويمشي لفرنسا يتبوزا علينا. بئسه من حاكم وبئسها من بلاد وتعسها من ارض. الا لعنة الله على الظالمين.
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