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كُتّاب وآراء
جثة وسط الشارع العام تستنفر درك باب برد
عثر مواطنون، بعد ظهر اليوم الجمعة، على جثة شخص يعيش حالة تشرد بجماعة باب برد في إقليم شفشاون.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك الثلاثيني، الذي ينحدر من خارج تراب الإقليم الجبلي، عثر عليه جثة هامدة وسط الشارع العام، ليجري إخبار ممثل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للاستماع إلى إفادات الشهود.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي الذين انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الهالك، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات البلدي بمدينة شفشاون، إلى حين استكمال البحث والتحقيق في ملابسات الوفاة والمعاينة الطبية بأمر من النيابة العامة المختصة.