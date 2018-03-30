حجز أطنان من المفرقعات في معبر الكركرات

هسبريس من الداخلة

تمكنت العناصر الجمركية المغربية، العاملة في منطقة الكركرات من إحباط عملية استيراد أزيد من 10 ملايين وحدة من الشهب النارية والمفرقعات ناهزت 4 أطنان غير مرخص لها.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس أن عناصر الجمارك في المعبر الحدودي المذكور نجحت، خلال عملية تفتيش روتينية لشاحنة، في العثور كميات المواد مخبأة بعد إخضاع الشاحنة لجهاز للفحص بالسكانير.

وذكرت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة أوقفت سائق الشاحنة وإحالته على التحقيق، من أجل تعميق البحث معه.