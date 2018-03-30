24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الهيني .. بوعشرين وثابت (5.00)

  2. العرائض تفضح المتاجرين بالعقائد (5.00)

  3. غابةُ الاغـتِصـــــــــــاب (5.00)

  4. بحث قضائي في وفاة بائع متجول بمدينة ابن أحمد (5.00)

  5. البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة المطار تحجز كوكايين داخل أمعاء نيجيري

شرطة المطار تحجز كوكايين داخل أمعاء نيجيري

شرطة المطار تحجز كوكايين داخل أمعاء نيجيري
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 مارس 2018 - 20:20

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، من حجز 58 كبسولة من مخدر الكوكايين تزن 940 غراما، في أعقاب عملية التفتيش التي أجريت على حقيبة سفر في ملكية مواطن نيجيري يبلغ من العمر 31 سنة.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات الفحص بالأشعة، التي خضع لها المشتبه فيه، أوضحت أيضا وجود كبسولات مماثلة داخل أمعائه، يشتبه في احتوائها أيضا على كميات إضافية من مخدر الكوكايين؛ وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، من أجل الخضوع للإجراءات الطبية اللازمة.

وجاء في البلاغ ذاته أن الموقوف وُضع تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، مضيفا أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.