شرطة المطار تحجز كوكايين داخل أمعاء نيجيري

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، من حجز 58 كبسولة من مخدر الكوكايين تزن 940 غراما، في أعقاب عملية التفتيش التي أجريت على حقيبة سفر في ملكية مواطن نيجيري يبلغ من العمر 31 سنة.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات الفحص بالأشعة، التي خضع لها المشتبه فيه، أوضحت أيضا وجود كبسولات مماثلة داخل أمعائه، يشتبه في احتوائها أيضا على كميات إضافية من مخدر الكوكايين؛ وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، من أجل الخضوع للإجراءات الطبية اللازمة.

وجاء في البلاغ ذاته أن الموقوف وُضع تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، مضيفا أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.