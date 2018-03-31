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الرئيسية | حوادث | وصفات طبّية تجر شخصا إلى الاعتقال ببرشيد

وصفات طبّية تجر شخصا إلى الاعتقال ببرشيد

وصفات طبّية تجر شخصا إلى الاعتقال ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 31 مارس 2018 - 06:33

قرّر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، مساء الجمعة، إيداع شخص، يتحدر من المدينة ذاتها، السجن المحلي على سبيل الاعتقال الاحتياطي، في انتظار انطلاق محاكمته بتهم تزوير وصفات طبية والحصول على الأقراص المهلوسة وترويجها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر تابعة للأمن الإقليمي ببرشيد أوقفت المشتبه به خلال دورية اعتيادية، مضيفة أن ارتباكه أثار شكوك الضابطة القضائية، التي عملت على إجراء تفتيش احترازي له، أسفر عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقارب 200 قرص، و10 وصفات طبّية مزوّرة كان المشتبه به يدلي بها للصيدليات من أجل الحصول على أدوية تخص أمراضا نفسية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المشتبه به كان قد حصل على وصفة طبّية من مختصّ، تخوّل له الحصول على أدوية عبارة أقراص مهلوسة، فاستغل الوصفة وقام بتغيير معطياتها بواسطة المبيّض"بلانكو"، وإعادة طبعها بواسطة "سكانير"، وتحيين بياناتها للإدلاء بها لدى المشرفين على الصيدليات للحصول على الأقراص المهلوسة وترويجها.

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