تعنيف قائد خلال تحرير الملك العمومي ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

نقل قائد المقاطعة الثانية بمدينة برشيد، إلى المستشفى لتلقّي العلاج، بعد تعنيفه من قبل بائع متجول، خلال حملة اعتيادية لتحرير الملك العمومي على مستوى القيسارية.

وبعد علاجه، تسلّم القائد شهادة طبية حدّدت مدّة عجزه في 22 يوما.

واستنادا إلى معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة، فإن قائد المقاطعة الثانية توجّه بعد ذلك إلى الدائرة الأمنية الأولى ببرشيد، وتقدم بشكاية، معزّزة بشهادة طبية، أوضح فيها أن أحد الباعة الجائلين عنّفه خلال مشاركته في دورية اعتيادية لإخلاء الباعة الجائلين من الملك العمومي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية تحرّكت على الفور، بعد إشعار النيابة العامة، وقامت باعتقال البائع المتجوّل، المشتبه في تعنيفه القائد، واقتادته صوب مقر الشرطة، مشيرة إلى أنه بعد الاستماع إلى البائع المتجول، بتعليمات من النيابة العامّة المختصة، تم وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.