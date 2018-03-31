سقوط جرّافة بناحية ابن أحمد ينهي حياة السائق

إبراهيم الحافظون من سطات

تم ليلة الجمعة انتشال جثة سائق جرّافة، بعدما قضى نحبه نتيجة الجروح الخطيرة، التي أصيب بها إثر سقوط الجرافة في حفرة يقارب عمقها 4 أمتار بمنطقة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد.

وحسب معلومات من مكان الحادث، فإن السائق "م. د"، المنحدر من دوار بني إيمان الخلالقة بجماعة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات، وقع تحت الجرّافة، التي كان يسوقها، بعد سقوطها في إحدى الحفر بمقلع للأتربة. وقد تجمهر جمع غفير من السكان وسط نحيب عائلة الهالك.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية، الذي أخبر رجال الدرك بمركز رأس العين، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا الواقعة، قبل أن يشرفوا على انتشال جثة السائق من تحت الجرّافة، وفتح تحقيق لتحديد ظروف الوفاة وأسبابها الحقيقية، فيما تم نقل جثة السائق عبر سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات قصد تشريحها.