24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. بحث قضائي في وفاة بائع متجول بمدينة ابن أحمد (5.00)

  2. منيب ومنع عمر بلافريج (5.00)

  3. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  4. البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)

  5. تسريب امتحانات يشعل الغضب في الشوارع الهندية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط جرّافة بناحية ابن أحمد ينهي حياة السائق

سقوط جرّافة بناحية ابن أحمد ينهي حياة السائق

سقوط جرّافة بناحية ابن أحمد ينهي حياة السائق
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 31 مارس 2018 - 08:19

تم ليلة الجمعة انتشال جثة سائق جرّافة، بعدما قضى نحبه نتيجة الجروح الخطيرة، التي أصيب بها إثر سقوط الجرافة في حفرة يقارب عمقها 4 أمتار بمنطقة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد.

وحسب معلومات من مكان الحادث، فإن السائق "م. د"، المنحدر من دوار بني إيمان الخلالقة بجماعة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات، وقع تحت الجرّافة، التي كان يسوقها، بعد سقوطها في إحدى الحفر بمقلع للأتربة. وقد تجمهر جمع غفير من السكان وسط نحيب عائلة الهالك.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية، الذي أخبر رجال الدرك بمركز رأس العين، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا الواقعة، قبل أن يشرفوا على انتشال جثة السائق من تحت الجرّافة، وفتح تحقيق لتحديد ظروف الوفاة وأسبابها الحقيقية، فيما تم نقل جثة السائق عبر سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات قصد تشريحها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.