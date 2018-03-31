24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معلقو هسبريس يُشيدون بدعم الجزائر لـ"مونديال المغرب 2026"
- الأمازيغية والقومية العربية
- جامعيون يلتئمون في "ملتقى القانون العام"
- تيلرسون و"سحر" الدبلوماسية
- تعليق على عريضة دعم التعصيب
مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)
البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)
- معلقو هسبريس يُشيدون بدعم الجزائر لـ"مونديال المغرب 2026" - (85)
- مؤشر رفاهية: جهة العيون الأولى وطنياً .. وبني ملال أسفل الترتيب - (75)
- البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى - (73)
- أخنوش يُشدد مراقبة السفن الدولية ويُحارب جشع "أباطرة الصيد" - (63)
- توجس أمريكي من طموحات المملكة يسبق تقرير مجلس الأمن - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط جرّافة بناحية ابن أحمد ينهي حياة السائق
تم ليلة الجمعة انتشال جثة سائق جرّافة، بعدما قضى نحبه نتيجة الجروح الخطيرة، التي أصيب بها إثر سقوط الجرافة في حفرة يقارب عمقها 4 أمتار بمنطقة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد.
وحسب معلومات من مكان الحادث، فإن السائق "م. د"، المنحدر من دوار بني إيمان الخلالقة بجماعة رأس العين الشاوية بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات، وقع تحت الجرّافة، التي كان يسوقها، بعد سقوطها في إحدى الحفر بمقلع للأتربة. وقد تجمهر جمع غفير من السكان وسط نحيب عائلة الهالك.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية، الذي أخبر رجال الدرك بمركز رأس العين، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا الواقعة، قبل أن يشرفوا على انتشال جثة السائق من تحت الجرّافة، وفتح تحقيق لتحديد ظروف الوفاة وأسبابها الحقيقية، فيما تم نقل جثة السائق عبر سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات قصد تشريحها.