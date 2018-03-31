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كُتّاب وآراء
شرطة الرباط توقف قاتل طليقته بسلاح أبيض
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء الجمعة، من إيقاف خمسيني للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاتها.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن المشتبه فيه أقدم على تعريض الضحية، وهي مواطنة بلجيكية من أصل مغربي، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بسبب خلافات يعتقد أنها ناجمة عن الطلاق بينهما، وهو ما تسبب لها في إصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن توافيها المنية بسبب مضاعفات الإصابة.
وقد تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، تورد المديرية، كاشفة أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.