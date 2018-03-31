24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. بحث قضائي في وفاة بائع متجول بمدينة ابن أحمد (5.00)

  2. منيب ومنع عمر بلافريج (5.00)

  3. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  4. البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)

  5. تسريب امتحانات يشعل الغضب في الشوارع الهندية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف متلبس بحيازة "قرقوبي" وسط الخميسات

إيقاف متلبس بحيازة "قرقوبي" وسط الخميسات

إيقاف متلبس بحيازة "قرقوبي" وسط الخميسات
هسبريس من الرباط
السبت 31 مارس 2018 - 07:41

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات تمكنت، مساء أمس الجمعة، من القبض على شخص متلبس بحيازة 2901 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وطابعين مزورين باسم طبيب، فضلا عن وصفات طبية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية بأسماء الغير.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه به بمدينة بوفكران بضواحي مكناس، بعدما كشف البحث مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بقضايا المخدرات بأنه مزودهما الرئيسي بالأقراص المخدرة، بمعية شخص آخر ينحدر من مدينة فاس، تم ضبطه هو الآخر وبحوزته عشر وصفات طبية مزورة، مشيرة إلى أنه موضوع أربع مذكرات للبحث بتهمة الاتجار في المخدرات.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين في هذه القضية لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.