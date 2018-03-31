24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معلقو هسبريس يُشيدون بدعم الجزائر لـ"مونديال المغرب 2026"
- الأمازيغية والقومية العربية
- جامعيون يلتئمون في "ملتقى القانون العام"
- تيلرسون و"سحر" الدبلوماسية
- تعليق على عريضة دعم التعصيب
مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)
البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)
- معلقو هسبريس يُشيدون بدعم الجزائر لـ"مونديال المغرب 2026" - (85)
- مؤشر رفاهية: جهة العيون الأولى وطنياً .. وبني ملال أسفل الترتيب - (75)
- البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى - (73)
- أخنوش يُشدد مراقبة السفن الدولية ويُحارب جشع "أباطرة الصيد" - (63)
- توجس أمريكي من طموحات المملكة يسبق تقرير مجلس الأمن - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف متلبس بحيازة "قرقوبي" وسط الخميسات
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات تمكنت، مساء أمس الجمعة، من القبض على شخص متلبس بحيازة 2901 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وطابعين مزورين باسم طبيب، فضلا عن وصفات طبية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية بأسماء الغير.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه به بمدينة بوفكران بضواحي مكناس، بعدما كشف البحث مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بقضايا المخدرات بأنه مزودهما الرئيسي بالأقراص المخدرة، بمعية شخص آخر ينحدر من مدينة فاس، تم ضبطه هو الآخر وبحوزته عشر وصفات طبية مزورة، مشيرة إلى أنه موضوع أربع مذكرات للبحث بتهمة الاتجار في المخدرات.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين في هذه القضية لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.