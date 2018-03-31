إيقاف متلبس بحيازة "قرقوبي" وسط الخميسات

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات تمكنت، مساء أمس الجمعة، من القبض على شخص متلبس بحيازة 2901 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وطابعين مزورين باسم طبيب، فضلا عن وصفات طبية ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية بأسماء الغير.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه به بمدينة بوفكران بضواحي مكناس، بعدما كشف البحث مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بقضايا المخدرات بأنه مزودهما الرئيسي بالأقراص المخدرة، بمعية شخص آخر ينحدر من مدينة فاس، تم ضبطه هو الآخر وبحوزته عشر وصفات طبية مزورة، مشيرة إلى أنه موضوع أربع مذكرات للبحث بتهمة الاتجار في المخدرات.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين في هذه القضية لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.