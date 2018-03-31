24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. منيب ومنع عمر بلافريج (5.00)

  2. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  3. البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)

  4. تسريب امتحانات يشعل الغضب في الشوارع الهندية (5.00)

  5. مسيرة وطنية تؤازر "حراك جرادة" .. وقيادات حزبية تحضر المحاكمات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السكر والفساد يقودان أمنيا إلى التحقيق بالقنيطرة‎

السكر والفساد يقودان أمنيا إلى التحقيق بالقنيطرة‎

السكر والفساد يقودان أمنيا إلى التحقيق بالقنيطرة‎
هسبريس من الرباط
السبت 31 مارس 2018 - 12:54

شرعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة في التحقيق، اليوم السبت، مع ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والفساد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح ولاية أمن القنيطرة كانت قد ضبطت الشرطي المخالف أثناء فترة مزاولته لمهامه وهو في حالة سكر متقدمة برفقة فتاتين، مما استوجب إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وكشفت الوثيقة ذاتها أنه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الجزاءات التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور، في أعقاب انتهاء مجريات البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.