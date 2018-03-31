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كُتّاب وآراء
السكر والفساد يقودان أمنيا إلى التحقيق بالقنيطرة
شرعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة في التحقيق، اليوم السبت، مع ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والفساد.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح ولاية أمن القنيطرة كانت قد ضبطت الشرطي المخالف أثناء فترة مزاولته لمهامه وهو في حالة سكر متقدمة برفقة فتاتين، مما استوجب إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وكشفت الوثيقة ذاتها أنه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الجزاءات التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور، في أعقاب انتهاء مجريات البحث القضائي.