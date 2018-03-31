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الرئيسية | حوادث | توقيف مشتبه باغتصابه قاصرا ضواحي تاونات

توقيف مشتبه باغتصابه قاصرا ضواحي تاونات

توقيف مشتبه باغتصابه قاصرا ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 31 مارس 2018 - 17:15

بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس، أوقفت مصالح الدرك الملكي بمركز غفساي، شابا يقيم بمركز سيدي المخفي، على خلفية شكاية تقدم بها أحد الآباء أمام النيابة العامة يتهمه من خلالها بالتغرير بابنته التلميذة القاصر وهتك عرضها وافتضاض بكارتها.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الضحية، البالغة من العمر 16 سنة، تتابع دراستها بالسنة التاسعة إعدادي، بينما المشتبه به عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 21 سنة، مبرزة أن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 13 مارس الجاري حين استدرج المشتكى به التلميذة القاصر إلى غرفة يكتريها أحد أصدقائه بمركز سيدي المخفي قبل الاعتداء عليها جنسيا.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل أن تتم إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه، فيما تقرر عرض صديقه، صاحب الغرفة، على أنظار النيابة العامة في حالة سراح.

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