القنيطرة .. "اعتداء وتهديد" بمؤسسة كاثوليكية

هسبريس من الرباط

أقدم أستاذ سابق بمرفق تعليمي كاثوليكي خاص في مدينة القنيطرة، اليوم السبت، على الاعتداء جسديا على مدير المؤسسة الإسباني الجنسية.

المعتدي، وفق رواية مصدر أمني، اعتدى على المسؤول التربوي بواسطة المقبض الخشبي لسكين كان بحوزته، متسببا له في جروح.

ووفقا للمصدر نفسه فقد قام نفس الشخص بتهديد أستاذ زائر، من جنسية بلجيكية، بعدما حاصره داخل فصل دراسي، قبل أن يهدد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي والانتحار.

وتم الاستماع إلى كل من مدير المؤسسة والأستاذ البلجيكي في محضر رسمي؛ فيما يرتقب أن يتم الاستماع في وقت لاحق إلى المعتدي.