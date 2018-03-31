24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. القبابي يصوّر انكسارات "درب الحمام" في مسلسل "عز المدينة" (5.00)

  2. منيب ومنع عمر بلافريج (5.00)

  3. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  4. تسريب امتحانات يشعل الغضب في الشوارع الهندية (5.00)

  5. مومو وأصحاب الطاكسيات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | القنيطرة .. "اعتداء وتهديد" بمؤسسة كاثوليكية

القنيطرة .. "اعتداء وتهديد" بمؤسسة كاثوليكية

القنيطرة .. "اعتداء وتهديد" بمؤسسة كاثوليكية
هسبريس من الرباط
السبت 31 مارس 2018 - 19:05

أقدم أستاذ سابق بمرفق تعليمي كاثوليكي خاص في مدينة القنيطرة، اليوم السبت، على الاعتداء جسديا على مدير المؤسسة الإسباني الجنسية.

المعتدي، وفق رواية مصدر أمني، اعتدى على المسؤول التربوي بواسطة المقبض الخشبي لسكين كان بحوزته، متسببا له في جروح.

ووفقا للمصدر نفسه فقد قام نفس الشخص بتهديد أستاذ زائر، من جنسية بلجيكية، بعدما حاصره داخل فصل دراسي، قبل أن يهدد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي والانتحار.

وتم الاستماع إلى كل من مدير المؤسسة والأستاذ البلجيكي في محضر رسمي؛ فيما يرتقب أن يتم الاستماع في وقت لاحق إلى المعتدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.