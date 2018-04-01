24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  2. متحف محمد السادس يثمن "عبقرية المغاربة" في تدبير الماء (5.00)

  3. "ريفيّو الشتات" يلوّحون بمساطر قانونية دولية لتحرير "معتقلي الحراك" (5.00)

  4. الفلسطينيون يستعدون لاحتجاجات جديدة تنديدا بجرائم إسرائيل (5.00)

  5. مطالب بإسقاط الجنسية عن مغاربة إسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | متهم باختلاسات بنكية في الناظور يُضبط بإسبانيا

متهم باختلاسات بنكية في الناظور يُضبط بإسبانيا

متهم باختلاسات بنكية في الناظور يُضبط بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الأحد 01 أبريل 2018 - 05:10

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي بمدينة مالقا، التابعة لمحافظة الأندلس الجنوبية، كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث دولية من لدن السلطات القضائية المغربية سنة 2014.

ووفق ما نقلته منابر إعلامية إسبانية فإن الموقوف كان قد اختلس 6.353.816.32 درهما من داخل المؤسسة البنكية التي يشتغل فيها بمدينة الناظور، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله تمت بفندق يقع وسط مدينة مالقا.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن دورية للأمن طلبت من الموقوف الإدلاء بوثائقه الشخصية بغية التأكد من هويته، ليتبن لها أنه يقيم داخل التراب الإسباني بطريقة غير قانونية وموضوع مذكرة توقيف وتسليم دولية، مبرزة في السياق ذاته أن الجهات الوصية تباشر الإجراءات القانونية المصاحبة لعملية ترحيله نحو المغرب.

وذكرت المصادر، أيضا، أن المعني بالأمر كان يقوم باختلاس أموال كبيرة عن طريق القيام بعمليات احتيالية تهم حسابات الزبائن، قبل أن يقرر الهجرة إلى إسبانيا بغية تفادي الوقوع في قبضة الأمن المغربي، مؤكدة أنه يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.