متهم باختلاسات بنكية في الناظور يُضبط بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي بمدينة مالقا، التابعة لمحافظة الأندلس الجنوبية، كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث دولية من لدن السلطات القضائية المغربية سنة 2014.

ووفق ما نقلته منابر إعلامية إسبانية فإن الموقوف كان قد اختلس 6.353.816.32 درهما من داخل المؤسسة البنكية التي يشتغل فيها بمدينة الناظور، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله تمت بفندق يقع وسط مدينة مالقا.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن دورية للأمن طلبت من الموقوف الإدلاء بوثائقه الشخصية بغية التأكد من هويته، ليتبن لها أنه يقيم داخل التراب الإسباني بطريقة غير قانونية وموضوع مذكرة توقيف وتسليم دولية، مبرزة في السياق ذاته أن الجهات الوصية تباشر الإجراءات القانونية المصاحبة لعملية ترحيله نحو المغرب.

وذكرت المصادر، أيضا، أن المعني بالأمر كان يقوم باختلاس أموال كبيرة عن طريق القيام بعمليات احتيالية تهم حسابات الزبائن، قبل أن يقرر الهجرة إلى إسبانيا بغية تفادي الوقوع في قبضة الأمن المغربي، مؤكدة أنه يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة المختصة.