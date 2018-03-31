"التهاب السحايا" يقتل طفلا في مدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

توفي تلميذ يبلغ من العمر 11 سنة، اليوم السبت، نتيجة إصابته بمرض التهاب السحايا (المينانجيت)، بعد نقله إلى المستشفى، يوم الأربعاء المنصرم، في حالة صحية جد متدهورة.

وأوضحت الدكتورة شفيقة غزوي، المسؤولة عن مصلحة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، أن الضحية "تم استقباله بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في حالة غيبوبة وحالة مرضية جد متقدمة"، مضيفة أنه "قبل وفاته أعطيت له جميع الإسعافات، وتم إخضاعه للعلاجات الضرورية".

وأكدت أن "المصالح الطبية المحلية بفاس اتخذت، على وجه السرعة، جميع الإجراءات الوقائية الاعتيادية المعمول بها في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء التهاب السحايا، بما في ذلك تلقيح جميع من كان له اتصال مباشر بالهالك"، مشيرة إلى أن أفراد عائلة الضحية، البالغ عددهم 15 شخصا، ومدرسين اثنين و40 تلميذا استفادوا كلهم من عملية التلقيح.

وأضافت مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جهاز اليقظة الوبائية بالمديرية في حالة جد عادية"، مبرزة أن "معدل حالات الإصابة بمرض "المينانجيت" المسجلة في هذه الفترة من السنة يبقى عاديا، وليس هناك داع للهلع".

يذكر أن مصالح وزارة الصحة بفاس قامت بعملية التلقيح والعلاج الوقائي لـ569 شخصا، يوم الخميس المنصرم، بعد تسجيل حالة إصابة واحدة بمرض التهاب السحايا بكلية العلوم ظهر المهراز بفاس، وهمت عمليتا التلقيح والعلاج 4 أشخاص بالمحيط العائلي، و548 طالبا، بالإضافة إلى 17 من العاملين في الكلية.