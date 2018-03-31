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الرئيسية | حوادث | بكماءٌ حامل تجرّ قاصرًا إلى القضاء بتنغير

بكماءٌ حامل تجرّ قاصرًا إلى القضاء بتنغير

بكماءٌ حامل تجرّ قاصرًا إلى القضاء بتنغير
محمد آيت حساين
السبت 31 مارس 2018 - 13:10

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتنغير، مساء اليوم السبت، من توقيف قاصر في ربيعه السادس عشر، يتحدر من أحد الدواوير الواقعة بجماعة اكنيون، بعد اتهامه من قبل شابة معاقة، تتحدر من المنطقة نفسها، بهتك عرضها.

وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن الضحية، وهي بكماء تبلغ من العمر 20 سنة، اتهمت القاصر بربط علاقة جنسية غير شرعية معها، نتج عنها حمل، مضيفة أنه كان يستدرجها إلى الخلاء ليمارس عليها الجنس، مستغلا إعاقتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاصر تشبث ببراءته، خلال الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي في محضر رسمي، وأنه أكد أن لا علاقة له بالشابة، ولا بما في بطنها، وأنه بريء من التهمة الموجهة إليه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيق مع القاصر استمر إلى غاية العاشرة ليلا، في انتظار تعليمات النيابة العامة، من أجل متابعته في حالة سراح أو اعتقال.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشابة ترقد حاليا بدار الأمومة بمدينة تنغير، في انتظار وضع مولودها. فيما يستعد عدد من الفاعلين الجمعويين للاحتجاج في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشتبه به.

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