الأمن يفكك عصابة من 9 أشخاص تقودها نساء

هسبريس من الدار البيضاء

أحيل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بواسطة السلاح الأبيض باستعمال سيارة للكراء.

ويتكون أفراد العصابة المذكورة من تسعة أشخاص، ضمنهن ثلاث نساء، جرى توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع، بعد توالي الشكايات من طرف المواطنين على مصالح ولاية أمن الدار البيضاء.

وتشير المعطيات المتوفرة لدى هسبريس إلى أن أفراد العصابة كانوا يعترضون سبيل المارة، وينفذون عملية السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح، والفرار على متن سيارة معدة للكراء من طراز "كليو".

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوفين كانوا يعمدون إلى تغيير اللوحة الرقمية للسيارة لتفادي وقوعها في أيدي العناصر الأمنية، إلا أن شكوكا في إحدى السيارات دفعت بدورية أمنية إلى تعقبها. وبعد محاصرتها، جرى ضبط أفراد العصابة المذكورة.

وخلال عملية التفتيش، جرى ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء إلى جانب هواتف نقالة مسروقة، واعتقال أربعة أشخاص، قبل أن يتم اعتقال الآخرين، وضمنهم ثلاث نساء، بينما ما زال البحث جاريا عن آخرين.