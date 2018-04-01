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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك عصابة من 9 أشخاص تقودها نساء

الأمن يفكك عصابة من 9 أشخاص تقودها نساء

الأمن يفكك عصابة من 9 أشخاص تقودها نساء
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 01 أبريل 2018 - 16:24

أحيل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بواسطة السلاح الأبيض باستعمال سيارة للكراء.

ويتكون أفراد العصابة المذكورة من تسعة أشخاص، ضمنهن ثلاث نساء، جرى توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع، بعد توالي الشكايات من طرف المواطنين على مصالح ولاية أمن الدار البيضاء.

وتشير المعطيات المتوفرة لدى هسبريس إلى أن أفراد العصابة كانوا يعترضون سبيل المارة، وينفذون عملية السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح، والفرار على متن سيارة معدة للكراء من طراز "كليو".

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوفين كانوا يعمدون إلى تغيير اللوحة الرقمية للسيارة لتفادي وقوعها في أيدي العناصر الأمنية، إلا أن شكوكا في إحدى السيارات دفعت بدورية أمنية إلى تعقبها. وبعد محاصرتها، جرى ضبط أفراد العصابة المذكورة.

وخلال عملية التفتيش، جرى ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء إلى جانب هواتف نقالة مسروقة، واعتقال أربعة أشخاص، قبل أن يتم اعتقال الآخرين، وضمنهم ثلاث نساء، بينما ما زال البحث جاريا عن آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد الأحد 01 أبريل 2018 - 16:35
لا الاه الا الله واش ميخافوش ملك الموت يشدهم و هوما علي معصية يا ربي اهدي عبادك يا رحيم و قالك الجنس اللطيف
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22
2 - مواطن الأحد 01 أبريل 2018 - 16:48
لنا.او.لهم.في.الحكومة.كاتب.عام.في.الداخلية.
سؤلا.مرتا.عن.الجريمة.والسريقة.في.المغرب.
فقام.من.سباته.وقال.نسبة.الجريمة.لاترقى.
الى.هادا.التهويل.واعطا.ارقام.كانت.في.منامه.
في.مغرب.20نات.
مند..دالك.الاستجواب.لم.يراه.احد.كانه.استوزر.
ليقول.ان.المغرب.في.امان.ويعود.لنومه.
اليوم.الجميع.يتفق.على.ان.جريمة.السرقة.و.
الاغتصاب.تنامت.وتتطورت.واصبحت.بكتراء.
السيارة.وامام.اعين.الجميع.طبعا.ليس.امام.
اعين.الحكومة.هي.مشغولة.بلامالا.ينفع.الناس.
مارءيك.في.مايقع.
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4
3 - حميد الأحد 01 أبريل 2018 - 16:48
تحية اجلال وتقدير لعناصر الامن...يجب تشجيعهم وتحسين وضعيتهم المادية لتحفيزهم على بدل المزيد من المجهودات لمواجهة كل الانحرافات....
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11
4 - Rachid الأحد 01 أبريل 2018 - 16:56
est ce que c'est l'égalité entre 2 sexes que cherchent certaines femmes.
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2
5 - Abdessamad الأحد 01 أبريل 2018 - 16:56
عصابة ترأسها نساء ؟ هادي هي المساوات هذا ما يريده الحقوقيات لأغلبيتهم ملحدات متبرجات لا يخافون الله .
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10
6 - ديما مغربي الأحد 01 أبريل 2018 - 17:02
نرجو الا نسمع بأن المخزن قد قام بتعنيفهم
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7 - كلمة حق الأحد 01 أبريل 2018 - 17:07
لطالما طالبت الجمعيات النسائية برفع الظلم و التهميش الذي يطال المرأة المظلومة دائما وسط مجتمع ذكوري فبعد طلب المساواة في الارث و المناصب ها هي ثمرات هاته الدعوات تظهر للعيان بشغل المرأة مناصب هامة و ريادية لتزيد بهذا المجتمع إلى الأمام في جميع النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الامنية
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8 - حكيمة الأحد 01 أبريل 2018 - 17:12
عصابة السرقة بالتهديد والاعتداءات بالسلاح ..يجب تطبيق شرع الله فيهم بقطع يديهم ليكونوا عبرة لامثالهم السجن لا يردعهم يعيشون فيه مرتاحين واكلين شاربين مللي كتنتهي عقوبتهم السجنية .ويطلق سراح هم ترجع حليمة لعادتها القديمة....هاذ المسلسل ديال السرقة واللبتزاز .والاغتصاب بالنسبة للأطفال او الشباب او المسنين اللي احفات ليهم واحد اغتصب ولد في الحمام...واحد سبعيني خطف طفلة واخذها الى دار مهجورة. وحاول اغتصابها لكن فلتت من يديه وهربت الى منزلهم وحكت لهم القصة واخيرا بعد تصريحات الطفلة اعتقلوه .... هاذ المغتصبين خصهم يضربوا ليهم إبرة او البتر حتى يكونوا عبرة لمن لا بعتبر
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