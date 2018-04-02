"الحمّام" يقود إلى سيارة مسروقة وسط سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر الشرطة القضائية، الأحد، من العثور على سيّارة خفيفة مسروقة، كانت موضوع إشعار تقدّم به أحد الأشخاص بعدما تعرّضت لوازمه للسرقة من داخل أحد الحمّامات بمدينة سطات، من ضمنها مفاتيح السيّارة من قبل مشتبه فيه أو مشتبه فيهم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل سرقة السيّارة تعود إلى كون أحد الأشخاص استأجر سيّارة من خفيفة من إحدى الوكالات، ثمّ توجّه إلى حمّام شرق المدينة، وبعدما أنهى الاستحمام تفاجأ بسرقة حقيبة أمتعته، التي كانت تحتوي على مفاتيح السيارة وبعض الأغراض الأخرى، حيث بقي دون ملابس إلى حين إحضار ملابس أخرى من قبل أحد أفراد عائلته.

وأضافت المصادر أن المعني بالأمر وبعد تعرّضه للترصّد والاستيلاء على أمتعته ثم بعد ذلك سرقة السيّارة، أخبر الشرطة التي انتقلت إلى الحمّام واستمعت إلى عدّة أطراف، حيث باشرت البحث عن السيارة، إلى أن جرى العثور عليها بأحد أحياء مدينة سطات، بعدما تخلّى عنها المشتبه فيه أو المشتبه فيهم.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة العلمية انتقلت إلى مكان العثور على السيّارة، وعملت على معاينتها ورفع البصمات، وبعد تفتيش السيّارة تفاجأ مكتري السيّارة باختفاء هاتفه النقّال، وما زالت عناصر الضابطة القضائية تسابق الزمن للوصول إلى الجاني أو الجناة.