24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عن مؤتمر الرأسمال البشري والتسويق الترابي
- المبصاريون يكرمون الروخ
- من سيرة ابن الجبال: Du printemps à l’été
- أزمة المثقف أم مثقف الأزمة؟
- طارق ينسق شبكة رؤساء شعب القانون العام
بوريطة: تيفاريتي ولحلو أراض مغربية .. والمملكة تحتفظ بحق الدفاع (5.00)
غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)
قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)
- المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية - (276)
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار - (133)
- العثماني يبحث تعبئة المغاربة .. وقيادات حزبية: خيار الحرب وارد - (128)
- المغرب يلوّح بالحرب ضد البوليساريو في رسالة إلى مجلس الأمن - (114)
- برلماني مغربي يدعو الجيش إلى التدخل العسكري ضد البوليساريو - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إجهاض تهريب كميات كبيرة للإكستازي اتجاه المغرب
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الإكستازي في اتجاه المغرب.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث المعمقة المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ما يناهز 200 ألف قرص من مخدر الإكستازي كانت مخبأة بشكل دقيق في العجلات المطاطية والكراسي الخلفية لسيارة رباعية الدفع كان على متنها شخصان، أحدهما يبلغ من العمر 40 سنة وسيدة 30 سنة.
وأضاف البلاغ أن عناصر الأمن تواصل عمليات التفتيش وإجراءات البحث بغرض كشف جميع المحجوزات من هذا النوع من المخدرات، وتوقيف كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية التي يرجح أن تكون لها امتدادات عابرة للحدود الوطنية خصوصا في أوروبا.
وأشار إلى أن عملية الحجز النوعية هذه، تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا أقراص الهلوسة.