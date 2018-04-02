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الرئيسية | حوادث | إجهاض تهريب كميات كبيرة للإكستازي اتجاه المغرب

إجهاض تهريب كميات كبيرة للإكستازي اتجاه المغرب

إجهاض تهريب كميات كبيرة للإكستازي اتجاه المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 أبريل 2018 - 09:50

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الإكستازي في اتجاه المغرب.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث المعمقة المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ما يناهز 200 ألف قرص من مخدر الإكستازي كانت مخبأة بشكل دقيق في العجلات المطاطية والكراسي الخلفية لسيارة رباعية الدفع كان على متنها شخصان، أحدهما يبلغ من العمر 40 سنة وسيدة 30 سنة.

وأضاف البلاغ أن عناصر الأمن تواصل عمليات التفتيش وإجراءات البحث بغرض كشف جميع المحجوزات من هذا النوع من المخدرات، وتوقيف كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية التي يرجح أن تكون لها امتدادات عابرة للحدود الوطنية خصوصا في أوروبا.

وأشار إلى أن عملية الحجز النوعية هذه، تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا أقراص الهلوسة.

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