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كُتّاب وآراء
تحريات تقود درك العطاوية إلى تاجر مخدرات
مكنت التحريات التي قامت بها السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، ليلة الأحد، من إيقاف تاجر مخدرات في حالة تلبس بدوار أولاد البخاري التابع لتراب جماعة العطاوية، وحجز حوالي 20 كيلوغراما من مادة الكيف سنابل، و10 كيلوغرامات من التبغ (طابا) و20 غراما من الشيرا، بالإضافة إلى دراجة نارية كان يستعملها في ترويج المخدرات، ليتم اقتياده إلى مركز الدرك، لتعميق البحث معه.
وجاء إيقاف المتهم، الذي ينحدر من دوار أولاد سي بلغيت التابع للجماعة القروية سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، بعد وضع مصالح الدرك الملكي لخطة أمنية محكمة لتتبع تحركاته؛ فيما بقي البحث مسترسلا لإيقاف الأشخاص المزودين، تحت إشراف النيابة العامة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الأبحاث المعمقة، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، كشفت عن أسماء أخرى لها علاقة بالمتهم وتنشط في المجال نفسه، حيث بقي البحث جاريا في حق أشخاص آخرين يوجدون في حالة فرار.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم جرى الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار عرضه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.