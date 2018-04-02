تفكيك عصابة تقترف سرقات بالعنف وسط برشيد

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن أحد المشتبه فيهم عمد، خلال التدخل الأمني لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية، إلى تعريض عميد شرطة لاعتداء جسدي بواسطة غاز مسيل للدموع، قبل أن يجري ضبطهم وتحييد الخطر الصادر عنهم.

وقد أوضحت التحقيقات، يقول البلاغ، أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة.

وكشفت التحريات المفعلة، أيضا، ضلوع أفراد هذه الشبكة الإجرامية في اقتراف عدة عمليات سرقة بالعنف في كل من مدن برشيد وخريبكة وابن أحمد والدروة، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال سيارة مكتراة ذات لوحات ترقيم مزيفة.

وقد حجزت السيارة المستعملة في تنفيذ عمليات السرقة وضبطت مجموعة من السكاكين، فضلا عن منقولات متحصلة من عمليات السرقة، وهي عبارة عن ملابس نسائية وحقائب يدوية ووثائق هوية في اسم الغير.

وقد خضع الموقوفون لبحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها، وإيقاف كافة الأشخاص المتورطين أو المشاركين في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.