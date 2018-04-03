لحوم فاسدة ترسل ضحايا إلى مستشفى السراغنة

هسبريس من مراكش

عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة حالة استنفار، في أوساط مختلف الأطر الطبية، بعد استقباله لمجموعة من سكان الدواوير المجاورة للجماعة القروية الفرائطة، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أصيبوا بحالة تسمم جماعي.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحايا أصيبوا بحالات تسمم جماعي مباشرة بعد تناولهم للحوم فاسدة تم اقتناؤها من السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة، بعد ظهور مجموعة من الأعراض تختلف بين آلام في البطن ومغص حاد وحالات تقيؤ.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات التسمم الذي تعرض له سكان الدواوير التابعة للجماعة القروية الفرائطة، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حالات التسمم.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات المختصة أن الضحايا تناولوا وجبة "التقلية"، التي جرى أخد عينة منها لإجراء تحاليل عليها والتأكد من سلامتها في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.