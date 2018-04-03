24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "الإصلاح" ترفض إلغاء التعصيب في الإرث وترمي بالكرة إلى العلماء (5.00)

  2. "المساكن العسكرية" تشيد 55 ثكنة للدرك الملكي (5.00)

  3. غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)

  4. عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)

  5. رزان النجار .. ملاك رحمة يداوي جرحى غزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | لحوم فاسدة ترسل ضحايا إلى مستشفى السراغنة

لحوم فاسدة ترسل ضحايا إلى مستشفى السراغنة

لحوم فاسدة ترسل ضحايا إلى مستشفى السراغنة
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 01:48

عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة حالة استنفار، في أوساط مختلف الأطر الطبية، بعد استقباله لمجموعة من سكان الدواوير المجاورة للجماعة القروية الفرائطة، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أصيبوا بحالة تسمم جماعي.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحايا أصيبوا بحالات تسمم جماعي مباشرة بعد تناولهم للحوم فاسدة تم اقتناؤها من السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة، بعد ظهور مجموعة من الأعراض تختلف بين آلام في البطن ومغص حاد وحالات تقيؤ.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات التسمم الذي تعرض له سكان الدواوير التابعة للجماعة القروية الفرائطة، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حالات التسمم.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات المختصة أن الضحايا تناولوا وجبة "التقلية"، التي جرى أخد عينة منها لإجراء تحاليل عليها والتأكد من سلامتها في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.