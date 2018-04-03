24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "الإصلاح" ترفض إلغاء التعصيب في الإرث وترمي بالكرة إلى العلماء (5.00)

  2. "المساكن العسكرية" تشيد 55 ثكنة للدرك الملكي (5.00)

  3. غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)

  4. عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)

  5. "الحمّام" يقود إلى سيارة مسروقة وسط سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك تقتحم "أقدم ماخور" وسط أكدز

مصالح الدرك تقتحم "أقدم ماخور" وسط أكدز

مصالح الدرك تقتحم "أقدم ماخور" وسط أكدز
هسبريس من زاكورة
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:12

أقدمت المصالح الأمنية بأكدز وزاكورة على مباغتة وكر مخصص للدعارة معروف بأكدز، يُنعت بأنه "أقدم ماخور بالمنطقة"، واعتقال 19 شخصا يشتبه في ممارستهم للنشاط المحظور.

وكان درك أكدز قد قام بعملية استهدفت "الدرب" الموجود بمركز أكدز، أسفرت عن اعتقال 16 سيدة ينحدرن من مدن مختلفة و3 شبان ينحدرون من المنطقة، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الدعارة.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين الـ19 رهن الحراسة النظرية، لاستكمال التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نقطة في بحر الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:22
واش هادو هما لي قاليك عندهم الجفاف ومشكل فالماا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.