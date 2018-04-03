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مصالح الدرك تقتحم "أقدم ماخور" وسط أكدز
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:12
أقدمت المصالح الأمنية بأكدز وزاكورة على مباغتة وكر مخصص للدعارة معروف بأكدز، يُنعت بأنه "أقدم ماخور بالمنطقة"، واعتقال 19 شخصا يشتبه في ممارستهم للنشاط المحظور.
وكان درك أكدز قد قام بعملية استهدفت "الدرب" الموجود بمركز أكدز، أسفرت عن اعتقال 16 سيدة ينحدرن من مدن مختلفة و3 شبان ينحدرون من المنطقة، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الدعارة.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين الـ19 رهن الحراسة النظرية، لاستكمال التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - نقطة في بحر الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:22
واش هادو هما لي قاليك عندهم الجفاف ومشكل فالماا
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