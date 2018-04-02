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كُتّاب وآراء
طعنة سكين ترسل متشردا إلى المشفى بمراكش
وجهت لمتشرد، اليوم الاثنين، ضربة قوية بسكين من طرف مجموعة من اللصوص بالقرب من إقامة شفشاون بحي الازدهار، داخل المجال الترابي لمقاطعة جليز بمراكش، أدت إلى إصابته بجروح خطيرة نتج عنها نزيف حاد استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.
وأوضحت مصادر هسبريس أن رجال الأمن أشرفوا على نقل المتشرد بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وفتحوا محضرا قانونيا للوقوف على ملابسات هذا الاعتداء الدموي.
وأضافت المصادر ذاتها أن فعاليات المجتمع المدني والسكان يطالبون المصالح الأمنية بوضع حد لتنامي ظاهرتي السرقة والعنف بحي الازدهار، الذي يعرف انتشارا كبيرا لمنحرفين وجانحين يتخذون منه ومن محيط عمارات الأنوار، على طول الجدار الفاصل عن السكة الحديدة، خلفية لأنشطتهم المشبوهة.
يذكر أن صيدلية بالحي المذكور تعرضت خلال نهاية عطلة الأسبوع الماضي للسرقة باستعمال الكسر والاقتحام، طالت أدوية ومعدات طبية ومبالغ مالية، وإتلاف أثاثها وتجهيزاتها.