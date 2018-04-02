تقديم "معنف زوجته بالدشيرة" في حالة اعتقال

هسبريس من أكادير

بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى مختلف الأطراف في واقعة تعنيف رجل لزوجته بحي الدشيرة التابعة إداريا لإنزكان، من شهود وصاحب المقهى، إضافة إلى الزوجة ضحية التعنيف بسلاح أبيض التي ظهرت في شريط فيديو يعود إلى 26 مارس المنصرم، والزوج، والنادلة التي تشتغل بالمقهى ذاتها التي تتهمها الزوجة بكونها على علاقة غير شرعية مع زوجها الذي قام بتعنيفها، تم الاحتفاظ بمتهمين ومتابعتهما في حالة اعتقال، وهما الزوج والنادلة.

وستعقد أولى جلسات المحاكمة يوم غد الثلاثاء للنظر في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام في عاصمة سوس. بينما كانت شرطة مكناس، الخميس الماضي، قد ألقت القبض على مبحوث عنه ظهر في شريط فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف زوجته بالدشيرة، نواحي إنزكان، في شريط يعود إلى يوم الـ 26 من مارس الماضي.