تحقيق في "هتك عرض توحدي" بسبع رواضي

رشيد الكويرتي من فاس

مددت الضابطة القضائية للمركز القضائي لدرك بنسودة بفاس فترة الحراسة النظرية، لـ24 ساعة، في حق أستاذ للتعليم الابتدائي بتعاونية الفتح التابعة لجماعة سبع رواضي بإقليم مولاي يعقوب، تم توقيفه على خلفية شكاية موجهة ضده من طرف إحدى الأسر بالمنطقة، تتهمه، من خلالها، بهتك عرض طفلها المصاب بمرض التوحد.

وحسب مصادر هسبريس فإن القاصر، غير المتمدرس، تم إخضاعه للخبرة الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، قبل الاستماع إليه من قبل مصالح الضابطة القضائية بمساعدة اختصاصية في مرض التوحد، خاصة أنه يعاني من صعوبة في النطق.

وأوردت المصادر ذاتها أن المشتبه به، المطلق والمنحدر من حي باب الفتوح بفاس، سيتم عرضه اليوم الثلاثاء على أنظار النيابة العامة باستئنافية فاس؛ وذلك بعد أن تكون الضابطة القضائية قد أنهت التحقيق في القضية.

وتتهم عائلة الطفل الأستاذ المذكور، الذي يشتغل مدرسا بمدرسة السلام بتعاونية الفتح، بهتك عرض ابنها، الذي يبلغ من العمر حوالي ثماني سنوات، داخل غرفته السكنية الكائنة غير بعيد عن مقر عمله، والتي قالت مصادر هسبريس إنها محط نزاع بينه وبين أفراد من ساكنة التعاونية.