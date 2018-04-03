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خسائر "فاجعة اشتوكة" تخرج احتجاجا في بيوكرى

خسائر "فاجعة اشتوكة" تخرج احتجاجا في بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 07:15

نفّذت هيئات حقوقية وسياسية وجمعوية ونقابية باشتوكة آيت باها وقفة احتجاجية بساحة الحرية، وسط مدينة بيوكرى؛ "تفعيلا لآليات التضامن والمؤازرة والدعم للطبقة العاملة بالقطاع الفلاحي"، إثر "نزيف حوادث السير المميتة الناجمة عن نقل العاملات والعمال في وسائل نقل غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة والأمان".

الشكل الاحتجاجي، الذي عرف مشاركة عدد من العاملات والعمال الزراعيين بإقليم اشتوكة آيت باها، رفع خلال المحتجون شعارات ولافتات تستنكر "توالي سقوط القتلى، والظروف المزرية التي تعيشها هذه الفئة"، كما استنكروا ما وصفوه بـ"القتل الممنهج للطبقة العاملة الزراعية"، وطالبوا بـ"صون كرامتها واحترام كافة حقوقها".

وحمّلت مداخلات خلال الوقفة الاحتجاجية المسؤولية للسلطات الإقليمية ومسؤولي قطاع الفلاحة والنقل عن "استمرار نزيف الدم في صفوف الطبقة العاملة بالإقليم، جراء استعمال وسائل نقل حاطّة من الكرامة الإنسانية وماسة بالسلامة البدنية"، وندّدت بـ"مواصلة السلطات المحلية تضييقها على الحريات النقابية، وعدم تطبيق بنود مدونة الشغل في شقها المتعلق بحقوق العمال، وانحيازها السافر للباطرونا وحماية مصالحها ضدا على حقوق العمال والعاملات".

عبد الرحيم بنبيهي، عن الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر في تصريح لهسبريس أن "فاجعة الخميس الأسود باشتوكة آيت باها كشفت ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين المُهينة للكرامة الإنسانية"، وزاد: "خرجنا اليوم، في إطار تنسيق مع عدة هيئات وإطارات جمعوية ونقابية وسياسية وحقوقية، من أجل التعبير عن رفضنا القاطع للاستغلال البشع لهذه الفئة، من غير تمكينها من أبسط الحقوق".

وكانت حادثة سير وقعت يوم الخميس 29 مارس المنصرم، إثر اصطدام مباشر بين سيارة لنقل العاملات والعمال الزراعيين وحافلة للنقل العمومي، قد خلفت مصرع 9 أشخاص بالمكان، فيما لقي اثنان آخران السبت الماضي مصرعهما بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لترتفع الحصيلة إلى 11 قتيلا، و3 جرحى، لازالوا تحت العناية الطبية بمستشفى أكادير.

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