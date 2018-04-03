قتيل وأربعة مصابين في حادثة ضواحي الرشيدية

محمد ايت حساين*

توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب سيارة، مساء الاثنين، على الطريق الرابطة بين مدينة أرفود والجرف، بإقليم الرشيدية.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية وصفت الحادثة بـ"المروعة"، مرجعة أسبابها إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة، قبل أن يفقد السائق السيطرة وتنقلب عدة مرات؛ ما أدى إلى وفاة شخص على الفور، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إصابة اثنين منهم بليغة.

وبعد إخطارها، انتقلت عناصر من الوقاية المدنية إلى مكان الحادثة، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، قصد تلقي الإسعافات الضرورية؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأرفود.

كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادثة المميتة.