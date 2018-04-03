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الرئيسية | حوادث | مغربي يقتل طليقته البلجيكية بـ13 طعنة سكين

مغربي يقتل طليقته البلجيكية بـ13 طعنة سكين

مغربي يقتل طليقته البلجيكية بـ13 طعنة سكين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:15

وجّه مواطن مغربي طعنات قاتلة بالسكين إلى طليقته البلجيكية، أمام أنظار ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات.

وحسب ما نقلته الصحافة البلجيكية، فإن الضحية تعمل موظفة بالسفارة البلجيكية بالرباط، إذ وجّه إليها الجاني 13 طعنة بالقرب من بيتها بالرباط يوم الجمعة الماضية.

ووقعت الحادثة حينما حضر طليق الضحية الأول البلجيكي وأبو ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات، إذ وفي إطار حضانتهما المشتركة كان من المفترض أن ينقل ابنه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع برفقته، إلا أن حضور الطليق الثاني حوّل الأمر إلى كارثة.

ويشير المصدر نفسه إلى أن الضحية، التي كانت تحمل قيد حياتها اسم ميلاني، تطلقت من زوجها المغربي نور الدين نهاية العام الماضي، وكان كثيرا ما يهددها عقب انتهاء إجراءات الطلاق؛ وهو ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده، اعتقلته الشرطة المغربية على إثرها قبل أن تفرج عنه من جديد.

وتمكن نور الدين من الوصول إلى منزل ميلاني وسط الرباط الجمعة الماضية، وهناك وجه إليها 13 طعنة بالسكين في أرجاء متعددة من جسدها وعلى مستوى رقبتها، وكان ذلك بحضور ابنها وأيضا أبيه البلجيكي الذي حاول إنقاذها إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

ويعد نور الدين من ذوي السوابق، إذ سبق أن طعن شريكة أخرى له بالدانمارك إلا أنها نجت، وأمضى على إثر فعلته عقوبة حبسية أنهاها قبل أن يعود إلى المغرب ويتزوج بميلاني عقبها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - يوسف السباعي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:39
هذا الرجل مريض نفسانيا يعشق ويحلم بالزواج من امراة اجنبية ربما لانهم نساء مثقفات .وبعد ذالك كايدوز عليهم الصراط المستقيم وكايوقع الطلاق وكايهددهوم بالقتل .ولو تزوج بامراة مغربية كان سيفعل معها نفس الشيئ.هدا الرجل اكيد انه له عقد نفسية تجاه النساء
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2 - فؤاد من برشلونة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:39
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دبى ابنادم تيتزوج بالنصرانية اتيبغي اتعملو ابحال مغربية راه هادا هو لحماق. انا واحد منهم الله يسمح ليا الله يغفر ليا ولجميع المسلمين. انا عشت عام مع نصرانية حسيت ابراسي بدون شخصية مدلول الحمد لله كل واحد امشى في طريق اديال اتزوجت بمغربية الي تفهمني انفهمها عاد حسيت أرجعت للدنيا راه والله مكاين حياة في العلاقة بين مغربي ونصرانية. الله يهدينا جميعا.
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3 - زاوية الشيخ الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:40
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.....ماكين فهاد لبلاد غي القتل، حوادث السير،المخدرات، اﻹغتصاب....لنا الله فيك أيها الوطن
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15
4 - محمد هولندا الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:44
الله يرحمها. كانت سيدة جمبلة ما شاء الله. كنا نسميها ميلاني و لكن هي اسمها الحقيقي ملاحن الورياغلي مغربية كبرت في بلجيكا. الله يرحمها و يرحم جميع المسلمين و يصبر أهلها
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5 - ixelles bruxelles الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:45
ماعرفتش كيفاش هاد النساء كيتزوجو بواحد مدوز الحباسات ؤعندو سوابق.مشى بالمؤبد.
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6 - Mohamed الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:46
لا حول ولا قوة إلا بالله..
لا حول ولا قوة إلا بالله..
لا حول ولا قوة إلا بالله..
إنا لله وإنا إليه راجعون...
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