‎شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات سارق سيارات

هسبريس من القصر الكبير

على إثر إخبارية توصلت بها مصالح مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، تم توقيف مشتبه فيه بسرقة عدد من السيارات الخفيفة.

الأمر يتعلق بشخص يدعى "محمد. ع"، من مواليد 1989، تمت محاصرته داخل مرآب بمنطقة أولاد احمايد وبحوزته سيارتان مسروقتان وعدة صفائح معدنية مزورة.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة لعامة، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.