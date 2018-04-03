24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. ترامب يطالب بسن قوانين صارمة خاصة بالهجرة (5.00)

  2. شكاوى تلاحق تعثر مشاريع صحية بـ"مراكش الحاضرة المتجددة" (5.00)

  3. جدل مقالب "الكاميرا الخفية" يعود إلى الواجهة قبيل شهر رمضان (5.00)

  4. جلول: معتقلو الريف وطنيون .. والاحتجاج في الشارع ليس تمردا (5.00)

  5. اتصالات تخمد غضب أمل وزان لكرة القدم النسوية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‎شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات سارق سيارات

‎شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات سارق سيارات

‎شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات سارق سيارات
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 22:40

على إثر إخبارية توصلت بها مصالح مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، تم توقيف مشتبه فيه بسرقة عدد من السيارات الخفيفة.

الأمر يتعلق بشخص يدعى "محمد. ع"، من مواليد 1989، تمت محاصرته داخل مرآب بمنطقة أولاد احمايد وبحوزته سيارتان مسروقتان وعدة صفائح معدنية مزورة.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة لعامة، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.