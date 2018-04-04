حوادث السير بالمدن .. 20 قتيلا و1643 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1643 آخرون بجروح، إصابة 57 منهم بليغة، في 1297 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 مارس إلى فاتح أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 43 ألف و155 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و550 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 28 ألف و605 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و376 ألف و225 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5571 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8783 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 196 مركبة.