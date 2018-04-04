24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. عن الإنتاجات الأمازيغية (5.00)

  2. ترامب يعتزم نشر الجيش على الحدود المكسيكية (5.00)

  3. الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب (5.00)

  4. ذكرى معركة بوكافر .. عقود من الانتظار لمشاريع تنموية في اكنيون (5.00)

  5. إيقاف تاجر مخدرات ومساعده في جماعة زمران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب كحول طبي من ثغر مليلية‎

الجمارك تحبط تهريب كحول طبي من ثغر مليلية‎

الجمارك تحبط تهريب كحول طبي من ثغر مليلية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 10:15

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" بني أنصار من إحباط محاولة تهريب كمية من الكحول الطبي من مليلية على متن سيارة خفيفة.

تفتيش العربة مكن من اكتشاف 75 لترا من الكحول الطبي داخل خزان الوقود، كان السائق يعتزم توزيعها بمدينة الناظور والنواحي بعد تهريبها من مليلية.

وقد تم قطر السيارة إلى مقر الجمارك، فيما تم تسليم السائق لعناصر الشرطة القضائية بالناظور من أجل تعميق البحث معه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.