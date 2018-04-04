الجمارك تحبط تهريب كحول طبي من ثغر مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" بني أنصار من إحباط محاولة تهريب كمية من الكحول الطبي من مليلية على متن سيارة خفيفة.

تفتيش العربة مكن من اكتشاف 75 لترا من الكحول الطبي داخل خزان الوقود، كان السائق يعتزم توزيعها بمدينة الناظور والنواحي بعد تهريبها من مليلية.

وقد تم قطر السيارة إلى مقر الجمارك، فيما تم تسليم السائق لعناصر الشرطة القضائية بالناظور من أجل تعميق البحث معه.