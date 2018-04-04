إيقاف تاجر مخدرات ومساعده في جماعة زمران

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر من المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة مروج مخدرات ومساعده متلبسين بحيازة ما يفوق 20 كيلوغراما من "الكيف" ومخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف المعنيين تم بدوار العربات بجماعة زمران، وجاء في سياق حملة تمشيطية تقوم بها عناصر الدرك الملكي المذكورة لوضع حد لشبكات ترويج المخدرات بكافة أنواعها، والمتعاطين لها ولبيعها ببعض دواوير المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي حجزت دراجة نارية، وأخضعت التاجر، بأمر من النيابة العامة، لتدابير الحراسة النظرية؛ بينما أوصى وكيل الملك بوضع مساعده القاصر رهن المراقبة، إلى حين تقديمهما للتحقيق القضائي بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة.