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كُتّاب وآراء
رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك"
حسمت مندوبية الصحة بجهة الرباط في الجدل الدائر حول وفاة الطفلة ذات السنتين جنات لخليفي، إثر خروجها بمراسلة رسمية إلى وزارة الصحة، تؤكد أن الوفاة كانت بسبب تناول الطفلة رقائق البطاطس المقلية، المعروفة بـ"شيبس".
وكانت الطفلة جنات، التي تقطن بحي الفرح (دوار الحاجة سابقا) بالرباط، قد نقلت إلى مستشفى السويسي بالمدينة ذاتها في التاسع عشر من مارس الماضي، وتعذر على الأطباء أن يجدوا حلا لآلمها جراء مضاعفات تناولها "شيبس"، لتتوفى يوما بعد ذلك، حسب المراسلة ذاتها.
هسبريس التقت بأب الطفلة، عبدالله لخليفي، بعينيه المشدوهتين وبحسرة بادية على ملامحه، لسرد تفاصيل واقعة لم يَخَلْ أنها ستكون سبب فراق فلذة كبده، بعد أن اشترى لها رقائق بطاطس بدرهم واحد، من لدن بقال الحي، موردا أنه لم ينظر إلى تاريخ الكيس الذي تناولت الصغيرة ربع محتواه ثم رمته.
وأضاف الأب أنه بمجرد دخولهما إلى المنزل وتناول وجبة العشاء ارتفعت درجة حرارة الصغيرة، لكن الأسرة تعاملت بشكل عاد مع الحالة، لتتفاقم وضعية جنات في اليوم الموالي، إذ بدأت تتقيأ كل ما تأكله من طعام، مع ارتفاع كبير في درجة حرارتها، ليقرر الأب نقلها إلى المستشفى.
داخل مستشفى الأطفال السويسي بالرباط ستبدأ فصول معاناة أخرى، ستزيد من محنة الصغيرة، التي لم تجد الرعاية الكافية، بعد أن جلس الأب منتظرا طابورا من 145 شخصا، قبل أن ينتفض طالبا حق ابنته في التداوي، ليأتي رجل مراقبة، ويقول إن حالة البنت لا تدعو إلى الاستعجال.
استكان الأب إلى كراسي المستشفى مجددا بعد كلام المراقب، لكن حالة الطفلة المزرية دفعته إلى طلب المساعدة مجددا، ليأتيه ممرض ويدخل البنت إلى أحد الأقسام، وتتكلف طبيبة متدربة بالعلاج، وتخبر الأب بأن حالة ابنته عادية، وتنصحه باقتناء دواء سَيُمَكِنُ جنات من العودة إلى المنزل سليمة.
نصيحة طمأنت الأب وجعلته يعود أدراجه صوب منزله، لكن الألم سَيَحُلُ بجسد الصغيرة بشكل أكثر قوة في اليوم الموالي، ليجري بها الأب صوب مستشفى الحي، ويدخلها إلى الأطباء، لكن رغم مجهوداتهم ودعوات الأب أسلمت جنات روحها وأغمضت عينيها للمرة الأخيرة، لتنقل بذلك إلى مستودع الأموات بحي الرياض.
بحي الرياض سيدشن الأب قصة معاناة أخرى، بعد أن بقيت الطفلة في المستودع ليوم كامل، لعدم تمكنه من كراء سيارة إسعاف، ليعود بذلك نحو منزله حتى الغد، ويفاجأ في لقائه الأخيرة بابنته ملفوفة في قطعة بلاستيكية وكفن، على غير طريقة دفن الموتى من المسلمين؛ ما دفعه إلى طرح سؤال جدوى الكيس البلاستيكي الذي دفنت به الطفلة..
الخليفي، الذي لا يدري إلى أين يتجه ولا ماذا يفعل من أجل أخذ حق ابنته، ناشد الملك محمد السادس التدخل وإنصاف الطفلة التي قتلتها "شيبس"، مؤكدا أنه لا يريد تعويضا ماديا، بل كل ما يريد هو مساعدة لرفع دعوى ضد الشركة المصنعة للرقائق، خاتما حديثه: "الله انصر سيدنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
وصراحة انت والمستشفى مشتركين فهاد الجريمة فحق الطفلة الصغيرة..
كيف يعقل نعطيو هاد النوع من الأكل لطفلة دو سنتين ، هاد النوع من البطاطس راه ملايقة ل حتى فئة عمرية ..
والمستشفى حتا هو للاسف عندو يد في القضية ، كلنا نعرف الحالة المزرية للمستشفيات والامبالاة اللي تيتعرض ليها المواطن..
يجب الانتفاض و عدم السكوت، كفى من إزهاق أرواح المواطنين بسبب الاهمال الطبي
أن الأمانة ضاعت
نطلب الصبر للأخ ، فإبنتك تنتضرك بباب الجنة إن شاء الله وهذا وعد الصادق الأمين
ونتمنى من بعض من بقي في قلبه مثقال ذرة من شرف أن ينصفوا المواطن الذي أصبح غريباً في وطنه
احذروا أيها الإخوة، فوالله إن بعض الشركات والشركات المجهولة عندما تنتهي مدة صلاحية المنتوج فإنهم لا يتخلصون منه بل يغيرون الغشاء الخارجي فقط ويعيدونه إلى السوق.
السبب الثاني هو الخدمات الطبية لم تكن في المستوى .
اخبروني اليس لهم فرقة التدخل السريع في حالة التسمم ... كغسل الامعاء او ما شابه ذلك .. عار ... وانتم مقبلون على تنظيم كأس العالم ...
خاصنا غير كأس العالم باااااز
اغلب دكاكين الاحياء لهم مواد غذائية منتهية الصلاحية.
الرجاء من الجميع التأكد من تاريخ الصلاحية قبل التناول.
راها مصيبة هذي.
والا فاي محام يترافع ضدك سيقول للمحكمة ان العلاقة بين كيس الشيب وتسمم البنت غير مؤكدة, من ادراك انه الشيبس? وهل الطفلة لم تاكل اي شيء اخر?
للاسف او لحسن الحظ فالمحاكم لاتبني على الفرضيات والكوك وانما على البراهين والدلائل.
بقي عندك امل صغير هو تحليل باقي الاكياس لدى البقال الذي اقتنعت عنده الرقائق,فربما تحصل مفاجاة اذا لم يسمع بالخبر وياخد احتياطته.
Quand vous suspectée une intoxication ou que vous manger quelque aliments dont vous n'êtes pas sûre de ,la fraîcheur, de la bonne condition de conservation ou de la cuisson ,il faut boire apres du Coca-Cola. ....le ph de cette boisson est de 2 très acide de tel sorte qu'il tue tout les microbes .......nos profs de médecin à l'étranger nous disaient ça. ....merci de partager cette information. Pour épargner des vies
1/ طفلة عمرها سنتين لا يجب ان تأكل تشيبس.
2/ مستشفيات المملكة الحزينة كارثة انسانية.
3/ الاطباء و الممرضات اغلبيتهم انسانيتهم منعدمة و قلبهم حجر يجب اعادة تكوينهم و محاسبتهم.
4/ ما محل اخر جملة في المقال هل رئيس الدولة يخوض حربا في الميدان و هو يقود الجيوش لتحرير الاراضي المغربية لندعو له بالنصر .
5/ المخزن صنع اجيال من البشر يتسولون ابسط حقوقهم كارثة عالمية.
6/ جميع المسؤولين يتلقون العلاج في فرنسا و بريطانيا لي اتفه الاسباب و الشعب يتلقى العلاج المخلص من الحياة للابد في مستشفيات المهلكة.
7/ يجب اعادة النظر في منظومة الصحة و التعليم و الامن و القضاء بدون هذه الركائز سوف نبقى دولة فاشلة و متخلفة و عالم خامس حتى يرث الله الارض و من عليها.