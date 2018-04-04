رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك"

هسبريس - نورالدين إكجان

حسمت مندوبية الصحة بجهة الرباط في الجدل الدائر حول وفاة الطفلة ذات السنتين جنات لخليفي، إثر خروجها بمراسلة رسمية إلى وزارة الصحة، تؤكد أن الوفاة كانت بسبب تناول الطفلة رقائق البطاطس المقلية، المعروفة بـ"شيبس".

وكانت الطفلة جنات، التي تقطن بحي الفرح (دوار الحاجة سابقا) بالرباط، قد نقلت إلى مستشفى السويسي بالمدينة ذاتها في التاسع عشر من مارس الماضي، وتعذر على الأطباء أن يجدوا حلا لآلمها جراء مضاعفات تناولها "شيبس"، لتتوفى يوما بعد ذلك، حسب المراسلة ذاتها.

هسبريس التقت بأب الطفلة، عبدالله لخليفي، بعينيه المشدوهتين وبحسرة بادية على ملامحه، لسرد تفاصيل واقعة لم يَخَلْ أنها ستكون سبب فراق فلذة كبده، بعد أن اشترى لها رقائق بطاطس بدرهم واحد، من لدن بقال الحي، موردا أنه لم ينظر إلى تاريخ الكيس الذي تناولت الصغيرة ربع محتواه ثم رمته.

وأضاف الأب أنه بمجرد دخولهما إلى المنزل وتناول وجبة العشاء ارتفعت درجة حرارة الصغيرة، لكن الأسرة تعاملت بشكل عاد مع الحالة، لتتفاقم وضعية جنات في اليوم الموالي، إذ بدأت تتقيأ كل ما تأكله من طعام، مع ارتفاع كبير في درجة حرارتها، ليقرر الأب نقلها إلى المستشفى.

داخل مستشفى الأطفال السويسي بالرباط ستبدأ فصول معاناة أخرى، ستزيد من محنة الصغيرة، التي لم تجد الرعاية الكافية، بعد أن جلس الأب منتظرا طابورا من 145 شخصا، قبل أن ينتفض طالبا حق ابنته في التداوي، ليأتي رجل مراقبة، ويقول إن حالة البنت لا تدعو إلى الاستعجال.

استكان الأب إلى كراسي المستشفى مجددا بعد كلام المراقب، لكن حالة الطفلة المزرية دفعته إلى طلب المساعدة مجددا، ليأتيه ممرض ويدخل البنت إلى أحد الأقسام، وتتكلف طبيبة متدربة بالعلاج، وتخبر الأب بأن حالة ابنته عادية، وتنصحه باقتناء دواء سَيُمَكِنُ جنات من العودة إلى المنزل سليمة.

نصيحة طمأنت الأب وجعلته يعود أدراجه صوب منزله، لكن الألم سَيَحُلُ بجسد الصغيرة بشكل أكثر قوة في اليوم الموالي، ليجري بها الأب صوب مستشفى الحي، ويدخلها إلى الأطباء، لكن رغم مجهوداتهم ودعوات الأب أسلمت جنات روحها وأغمضت عينيها للمرة الأخيرة، لتنقل بذلك إلى مستودع الأموات بحي الرياض.

بحي الرياض سيدشن الأب قصة معاناة أخرى، بعد أن بقيت الطفلة في المستودع ليوم كامل، لعدم تمكنه من كراء سيارة إسعاف، ليعود بذلك نحو منزله حتى الغد، ويفاجأ في لقائه الأخيرة بابنته ملفوفة في قطعة بلاستيكية وكفن، على غير طريقة دفن الموتى من المسلمين؛ ما دفعه إلى طرح سؤال جدوى الكيس البلاستيكي الذي دفنت به الطفلة..

الخليفي، الذي لا يدري إلى أين يتجه ولا ماذا يفعل من أجل أخذ حق ابنته، ناشد الملك محمد السادس التدخل وإنصاف الطفلة التي قتلتها "شيبس"، مؤكدا أنه لا يريد تعويضا ماديا، بل كل ما يريد هو مساعدة لرفع دعوى ضد الشركة المصنعة للرقائق، خاتما حديثه: "الله انصر سيدنا".