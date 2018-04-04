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الرئيسية | حوادث | رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك"

رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك"

رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك"
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:30

حسمت مندوبية الصحة بجهة الرباط في الجدل الدائر حول وفاة الطفلة ذات السنتين جنات لخليفي، إثر خروجها بمراسلة رسمية إلى وزارة الصحة، تؤكد أن الوفاة كانت بسبب تناول الطفلة رقائق البطاطس المقلية، المعروفة بـ"شيبس".

وكانت الطفلة جنات، التي تقطن بحي الفرح (دوار الحاجة سابقا) بالرباط، قد نقلت إلى مستشفى السويسي بالمدينة ذاتها في التاسع عشر من مارس الماضي، وتعذر على الأطباء أن يجدوا حلا لآلمها جراء مضاعفات تناولها "شيبس"، لتتوفى يوما بعد ذلك، حسب المراسلة ذاتها.

هسبريس التقت بأب الطفلة، عبدالله لخليفي، بعينيه المشدوهتين وبحسرة بادية على ملامحه، لسرد تفاصيل واقعة لم يَخَلْ أنها ستكون سبب فراق فلذة كبده، بعد أن اشترى لها رقائق بطاطس بدرهم واحد، من لدن بقال الحي، موردا أنه لم ينظر إلى تاريخ الكيس الذي تناولت الصغيرة ربع محتواه ثم رمته.

وأضاف الأب أنه بمجرد دخولهما إلى المنزل وتناول وجبة العشاء ارتفعت درجة حرارة الصغيرة، لكن الأسرة تعاملت بشكل عاد مع الحالة، لتتفاقم وضعية جنات في اليوم الموالي، إذ بدأت تتقيأ كل ما تأكله من طعام، مع ارتفاع كبير في درجة حرارتها، ليقرر الأب نقلها إلى المستشفى.

داخل مستشفى الأطفال السويسي بالرباط ستبدأ فصول معاناة أخرى، ستزيد من محنة الصغيرة، التي لم تجد الرعاية الكافية، بعد أن جلس الأب منتظرا طابورا من 145 شخصا، قبل أن ينتفض طالبا حق ابنته في التداوي، ليأتي رجل مراقبة، ويقول إن حالة البنت لا تدعو إلى الاستعجال.

استكان الأب إلى كراسي المستشفى مجددا بعد كلام المراقب، لكن حالة الطفلة المزرية دفعته إلى طلب المساعدة مجددا، ليأتيه ممرض ويدخل البنت إلى أحد الأقسام، وتتكلف طبيبة متدربة بالعلاج، وتخبر الأب بأن حالة ابنته عادية، وتنصحه باقتناء دواء سَيُمَكِنُ جنات من العودة إلى المنزل سليمة.

نصيحة طمأنت الأب وجعلته يعود أدراجه صوب منزله، لكن الألم سَيَحُلُ بجسد الصغيرة بشكل أكثر قوة في اليوم الموالي، ليجري بها الأب صوب مستشفى الحي، ويدخلها إلى الأطباء، لكن رغم مجهوداتهم ودعوات الأب أسلمت جنات روحها وأغمضت عينيها للمرة الأخيرة، لتنقل بذلك إلى مستودع الأموات بحي الرياض.

بحي الرياض سيدشن الأب قصة معاناة أخرى، بعد أن بقيت الطفلة في المستودع ليوم كامل، لعدم تمكنه من كراء سيارة إسعاف، ليعود بذلك نحو منزله حتى الغد، ويفاجأ في لقائه الأخيرة بابنته ملفوفة في قطعة بلاستيكية وكفن، على غير طريقة دفن الموتى من المسلمين؛ ما دفعه إلى طرح سؤال جدوى الكيس البلاستيكي الذي دفنت به الطفلة..

الخليفي، الذي لا يدري إلى أين يتجه ولا ماذا يفعل من أجل أخذ حق ابنته، ناشد الملك محمد السادس التدخل وإنصاف الطفلة التي قتلتها "شيبس"، مؤكدا أنه لا يريد تعويضا ماديا، بل كل ما يريد هو مساعدة لرفع دعوى ضد الشركة المصنعة للرقائق، خاتما حديثه: "الله انصر سيدنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - Leo الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:42
مستوى الصحة في هذا البلد يشابه نضيرة في افغانستان واليمن..منكدبوش عل راسنا..الفيفا و عارفانا دولة غشاشة وفاشلة ولن تغامر باعطائنا كاس العالم...حتى في تقرير 2010 اكدت الفيفا ان مستشفيات المملكة كارثية ..اصيبت اللجنة بالصدمة ومع ذلك لم يلغى الملف بفضل السيب بلاتير..العكر على الخنونة..خاصنا غي كاس العالم!!!
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165
2 - xxxxxx الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:44
اولا رحم الله الطفلة الصغيرة و جعلها طيرا من طيور الجنة و انا لله و انا اليه راجعون...ويجب كذلك رفع دعوى ضد رداءة الخدمات الصحية في بلاد سيدك !
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146
3 - الواقع الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:44
لا يمكن نفي ان الاهمال هي الطريقة التي يتقنها اصحاب الصحة في المملكة. فهدا القطاع ليس من اولويات اصحاب النفود اللدين يتلقون احسن علاج في مستشفيات باريس و لندن. رحمة الله الطفلة ولا يمكن نسيان ان الاب يتحمل جزئا من المسؤولية فكيف يقتني شيبس لطفلة عمرها سنتين
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76
4 - عمر الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:45
كل شيء اصبح لدينا يقتل لعدم تواجد مراقبة واش اعباد الله الكل يعرض سلعته في الشارع واشعت الشمس مسلطة عليها اطلب من المواطنين ان لا يشتروا المواد الغداءية التي تعرض هكذا في اشعة الشمس والهواء الملوث لانها تتفاعل بشكل خطير. الله يرحم هاته الفتاة ويصبر والديها.
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61
5 - ايوب الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:45
الكارثة الاولى هي عدم مراقبة السلع و تاريخ انتهاء استهلاكها سواء من المسؤولين او البقالة او حتى المشترين (رغم اننا جميعا نفترض ان اي سلعة ستكون صالحة ملقين بمسؤولية المراقبة على البائع باعتبار انه لن يضع سلع قديمة في محله) و الكارثة الثانية هي تعامل المستشفى مع الاب و ابنته حيث بقي ينتظر مدة طويلة حتى انتفاضه على المسؤولين و بعد ادخال ابنته اكاد اجزم انها وصفت له دواء فقط لتصرفه نحن نعرف تعامل المستشفيات فهاد البلاد معنا.تبا لها بلاد حياة ابنائها ارخص ما يكون .لكن الله سبحانه لن يتغافل عن اي شخص ساهم في مقتل هذه الفتاة او الالاف من امثالها
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47
6 - سناء الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:47
البنت ماماتتش بسبب الشيبس البنت ماتت بسبب الاهمال . جاها تسمم و تعطلوا بها حتى داوها للسبيطار بشهادة والدها فالفيديو وامها قالت انها ملي شافت الحرارة طالعة عملتلا قويلبات يعني الاب والام مساكن ماعارفينش اعراض التسمم وكان باقي ممكن البنت تتنقذ كو كان عندنا شي طب بحال الدول المحترمة و مني داوها للسبيطار مالقاتش العناية جلسوا متدربين كيجربوا فيها و خرجوا بخلاصة ان ماعنداش شي حاجة خطيرة . شي يتعالج ففرنسا وشي يجربوا فيه السطاجيير
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82
7 - kaki الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:47
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحت روح الإنسان في المغرب لا تساوي بصلة.....أما داك السويسي و مستشفى الأطفال أصبحو شبه المقبرة....دايرة تبزنيس و رشوة و باك صاحبي لا بغيتي دوز لفلذة كبدك. و كما في المقال ما كاين غير طبيب متدرب و ممرضة متدربة هما لي كايدربو في الإنسان.
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32
8 - قنيطري ،،، الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:48
انه المغرب المتقدم .. المغرب الصناعي .. المغرب الذي يريد تنظيم المونديال .. المغرب دولة جد متخلفة و ينخرها الفساد في كل المجالات هذه هي الحقيقة
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55
9 - محمد الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:48
اولا نطلبوا من الله تعالى الرحمة للبنت الصغيرة..
وصراحة انت والمستشفى مشتركين فهاد الجريمة فحق الطفلة الصغيرة..
كيف يعقل نعطيو هاد النوع من الأكل لطفلة دو سنتين ، هاد النوع من البطاطس راه ملايقة ل حتى فئة عمرية ..
والمستشفى حتا هو للاسف عندو يد في القضية ، كلنا نعرف الحالة المزرية للمستشفيات والامبالاة اللي تيتعرض ليها المواطن..
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22
10 - محمد القنيطري الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:50
لا يجب السكوت عن ما وقع، فالكثير من الحالات كهذه تقع دون أن يلتفت لها أحد، كثير من ضحايا الاهمال الطبي، عندما تكون فقيرا فإنك لا تجد من يكثرت لك من أطباء أو ممرضين و كأن الفقير في هذا البلد لا حق له الحياة.
يجب الانتفاض و عدم السكوت، كفى من إزهاق أرواح المواطنين بسبب الاهمال الطبي
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18
11 - مجرد رأي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:51
مشكلة البلاد والعباد في المغرب
أن الأمانة ضاعت
نطلب الصبر للأخ ، فإبنتك تنتضرك بباب الجنة إن شاء الله وهذا وعد الصادق الأمين
ونتمنى من بعض من بقي في قلبه مثقال ذرة من شرف أن ينصفوا المواطن الذي أصبح غريباً في وطنه
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17
12 - Attention الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:51
Mes freres et soeurs il faut faire attention tout les produits du chips contiennent une substance chimique qui s' appelle Acrylamid qui est concirigene c-a-d qui peut causer du cancere.
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11
13 - Amine الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:51
ذنبك الوحيد هو عيشك في بلد المواطن فيه لاقيمة له. غابة بلا قانون. أين جمعيات حقوق الطفل؟ أين حماية المستهلك؟ أين وزارة الصحة؟ أين المراقبة؟ أين الضمير الحي؟ أين الإنسان؟ أسئلة كثيرة...لا حول ولاقوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون.
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19
14 - طارف الحسن الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:53
الله الله على هذا المصاب الجلل، أجارك الله أخي.
احذروا أيها الإخوة، فوالله إن بعض الشركات والشركات المجهولة عندما تنتهي مدة صلاحية المنتوج فإنهم لا يتخلصون منه بل يغيرون الغشاء الخارجي فقط ويعيدونه إلى السوق.
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10
15 - poisons pour enfants الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:54
لا تشتروا هذ السموم ﻷبنائكم فهم صغار لا يعرفون شيئا
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9
16 - mowatine الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:54
السبب الاول هو شيبس 100% منتهي الصلاحية مما سبب لها تسمم و الاب يتحمل المسؤولية كذللك لانه من المفروض ان يراقب التاريخ .
السبب الثاني هو الخدمات الطبية لم تكن في المستوى .
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7
17 - مواطن الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:55
قتلها الإهمال ولم يقتلها الشيبس. رحمها الله و اسكنها فسيح الجنان. إن كان هذا حال العاصمة فما يقال عن المغرب العميق؟
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8
18 - ilyas الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:55
عندما يكن لديك أطفال في نفس العمر،عينيك تدمعان،وتتألم،ثم تتسأل،.. " الله ينصر الفقير،الله ينصر المستضعف،الله ينصر شباب البلاد لي بغى المعقول ولم يجد له سبيلا،،،الله ينصر كل من يئن من وطأة الضلم،عفاكم لا تلومون من يدهب بنفسه وأولاده إلى مستشفات سبتة ومليلية.البلاد ليست بخير،شحال تقدرو يا المسؤلين تغطو،وتصبغو الرأي العام بأن العام زين.إدهبو عند هاد الأب قلو له،القطار فايق السرعة،كأس العالم،موازين...
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16
19 - مواطن عادي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:55
وا اسفاه على بلدي ... اطباء لم يستطيعوا انقاذ طفلة بعد اكلها لشيپس... اي طب تتوفر عليه بلادي ....
اخبروني اليس لهم فرقة التدخل السريع في حالة التسمم ... كغسل الامعاء او ما شابه ذلك .. عار ... وانتم مقبلون على تنظيم كأس العالم ...
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7
20 - kassem الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:56
هنا لخصتي المعاناة اليومية للمغاربة باستتناء الاغنياء القادرين على العلاج خارج هاته البلاد . بقات فيا ديك البنت دنبها الوحيد انها ولدت في المغرب.وقال ليك التجنيد الاجباري ...
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6
21 - مواطنة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:57
وطبعا لن نعرف اسم الشركة المصنعة لهذا الشيبس لان ذلك سيؤثر على ارباحها ، المال اهم عندكم من صحة المواطن
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3
22 - حسن الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:58
اللهم ان هذا لمنكر
خاصنا غير كأس العالم باااااز
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4
23 - ashraf الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:59
و الله العضيم أبكاني هذا. المقال ... و كان الله تعالى نضر من حال هذه الطفلة .. أرادها ان تكون بجانبه .. حتى لا تعاني في بلد اخر اهتمامات مسؤوليه الصحة التعليم و العدالة ... حسبنا الآه ونعم الوكيل..
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9
24 - قارئ الأربعاء 04 أبريل 2018 - 13:59
اللهم ارحمها برحمتك.
اغلب دكاكين الاحياء لهم مواد غذائية منتهية الصلاحية.
الرجاء من الجميع التأكد من تاريخ الصلاحية قبل التناول.
راها مصيبة هذي.
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3
25 - الله غالب الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:00
لو أن الجميع إمتنع عن شراء المادة السامة تلك لأغلقت الشركة الاجنبية ابوابها وحفظ المغاربة صحتهم.. لكن الاشكال يعود للأب والام كيف يعقل أن تتناول طفلة ذات عامين مقليات شيبس المسرطنة؟؟ رحم الله جنات والمسؤولية في مجملها لغياب المراقبة واهمال الابوين..سامحهما الله
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3
26 - بن الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:00
غياب الضمير المهني في التجارة وغياب الخبرة لدى الأطباء مع قلة الإمكانيات في المستشفيات العمومية وزد على ذلك الرشوة والمحسوبية ... دائماً اطرح على نفسي سؤال ما معنى الدولة :هل هي مجرد ارض محروسة وشعب مثلها مثل الإسطبل او ماذا ؟
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3
27 - تعازينا الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:01
رحم الله طفلتك ورزقك الصبر. لكن المشكل هو ان قضيتك خاسرة الف في المائة ولن ينفعك اي تدخل لانك لم تحتفظ بكيس الشيبس المشتبه فيه قصد تحليله والبحث فيه عن جراتيم سببت تسمم الفتاة.
والا فاي محام يترافع ضدك سيقول للمحكمة ان العلاقة بين كيس الشيب وتسمم البنت غير مؤكدة, من ادراك انه الشيبس? وهل الطفلة لم تاكل اي شيء اخر?
للاسف او لحسن الحظ فالمحاكم لاتبني على الفرضيات والكوك وانما على البراهين والدلائل.
بقي عندك امل صغير هو تحليل باقي الاكياس لدى البقال الذي اقتنعت عنده الرقائق,فربما تحصل مفاجاة اذا لم يسمع بالخبر وياخد احتياطته.
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1
28 - Saad الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:02
اطلب من سيدك أن يرفع من جودة المستشفيات ويخصص لجن للسهر على سلامة المواطن أما أن تقاضي الشركة فلن يغير من حقيقة أن المغرب اسطبل ومختبر للعبث بصحة المغاربة وباي باي كأس العالم الحمد لله شوهتنا تبقى عندنا٠
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7
29 - مهاجر كاعي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:05
قطاع الصحة في بلادنا معروف بردائته وجودته الكارثية والأطباء والمستخدمين معروفون بلامبالت وغياب الحس بالمسؤولية عندهم و اقتناء السلع والمواد الغذائية بالخصوص هو في بلادنا نوع من القمار لان الجودة والسلامة غير مضمونين ولكن في هذه الحالة كذلك اتعجب كيف ان هذا الاب يعطي ابنته الشيبس وهي لا تتعدى سنتين وان لم يكن لذلك طبعا اي دور في وفاتها.
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4
30 - hakim الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:09
توجه الى الله. الذي تطلب منه الانصاف يسافر الى فرنسا من ااجل العلاج .ارفع دعوى قضائية ضد المستشفى و الشركة.و طلب من الله ان يعينك عليهم.
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4
31 - kattani simo الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:10
ومن قال انه عندنا مستشفيات انها اماكن تنتهك في كرامة المغاربة كل يوم والله لو اغلقوها احسن وليتركونا نتداوا بالطرق التقليدية احسن على الاقل تحترم فيه كرمتنا اما الموت فهو قدر محتوم انصحك ايها الاب المكلوم ان تقاضي الدولة المغربية في شخص وزير الصحة
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4
32 - majidov الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:11
الدي قتل الطفلة هو الإهمال في المشتسفى مستشفى ابن سينا لأطفال لا يوجد طبيب مختص للأطفال في المستعجلات بل أطباء متدربون يصفون أدوية عادية للمرضى
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4
33 - ملاحظ الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:16
لقد سبق ونبهنا لهذا الخطر القادم من وراء الحدود حين أثير مقال"الفساد المستشري"في إدارة الجمارك عبر كل البوابات البحرية والجوية والبرية وتواطؤ مكتب "السلامة الصحية"للمنتجات المستوردة وكذا التلاعب بشهادة المنشأ والمصدر ومكونات المنتج....وأشرنا إلى بعض المنتجات القادمة من الخارج ومن ضمنها رقائق البطاطس المستوردة من الصين وكذلك البن "القهوة"التي تصنع كيميائياوالمعجنات......هذا ناتج عن عدم المسؤولية للبوابات والمنافذالحدودية وما تعرفه من فساد ورشوة.....وكذلك الأجهزة الإلكترونية هواتف ومعدات صحية تزود بها مصحات وأدوية مهربة.....
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0
34 - مهاجر مغربي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:17
لهذا السبب يتداوى كبار الدولة في فرنسا و بقية الشعب بين مطرقة اللامبالات وسندان الرشوة والمحسوبية.الفيفا على حق من تريد المونديال عليها توفير المستشفيات وستون مليون سرير.اهتموا بصحة المواطن قبل الاهتمام بالكرة.
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0
35 - حذاري الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:19
الشيبس ممكن ان تحذث تمزق في الحنجرة لانها تشبه السكاكين اذ لم يتم مضغها جيذن بنسبة للاطفال الذين لا ذراية لهم با الموضوع هم اكتر عرضة لتمزق في الحنجرة و بذلك يتعرض للالتهاب في الحنجرة ذون معرفا السبب حذاري
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0
36 - سعيد العلاوي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:21
اولا الله ارحمها ويرزقكم الصبر، تانيا بالنسبة لمقضاة الشركة هذا ليس حل لأن الشيبس الذي اخدته ابنتك انتهت صلاحيته بذلك المسؤول هنا هو أنت سيدي وصاحب المحل لانكما لم انتبها لتاريخ المنتوج، تالتا كنصيحة أنصح الاباء بعدم شراء شيبس وجميع المواد المصنعة او كما نقول بالعامية السقاطة للاطفال لانها تشكل خطرا على صحتهم، رابعا اطلب من الملك اصلاح قطاع الصحة حتى لا نسمع غذا وفاة جنات اخرى.
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37 - المهلهل الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:21
السلام عليكم ان لله وان اليه راجعون عندما يأتي شخص و يطلب منك ان تطالب بحقوقك قل له لا نريد ان نكون متل سوريا و ان تعرضت الى متل هدا الحادت و هدا ليس مستبعد فلا تلوم الاخرين لأنك انت المسؤول هده هي أحوال المغرب تقع الحوادث يفتح تحقيق و يبقى دون ايت فائدة اطفال الحافلة التي احترقت بائع السمك باها الدي اختاره القطار لكي يقضي عليه لا الوم المواطن و لكن أعتبر تهاون هو سبب مشاكله كلها من سكن و شغل و صحة و تنقل و هو غير اغلب الاحيان يقول تفوتني عير انا أو تحط فيما بغاة راه حتى نت غادي جيل دورك واخا ضل تخب راك غادي تخلص التنبر و في نفس الوقت الاخرين غدي قولو ما جاتش فينا و هي عير كل مرة عند واحد الدي هو في الاخير انت و انا لم اوجه كلامي لسلطات لانها غير موجودة و لا يهمها ما نحن فيه اخيرا هدا درس لن يفهمه الا من هو لي جات فيه و سوف لن يعبأ به من هم يعتبرون انفسهم بعيدين و هم اللاحقون
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38 - عبدو المرابط الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:25
واش عرفتوا الان علاش الملك كيمشي يتعالج في فرنسا... لانه ليس هناك مستشفيات في المغرب... ثم اني لأتساءل لماذا و بعد حوالي 20 سنة على حكم الملك للمغرب، لم يستطع تدشين مستشفى واحد قادر على إقناع الملك بالتداوي في المغرب
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39 - Eleve medecin الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:27
Bonjour
Quand vous suspectée une intoxication ou que vous manger quelque aliments dont vous n'êtes pas sûre de ,la fraîcheur, de la bonne condition de conservation ou de la cuisson ,il faut boire apres du Coca-Cola. ....le ph de cette boisson est de 2 très acide de tel sorte qu'il tue tout les microbes .......nos profs de médecin à l'étranger nous disaient ça. ....merci de partager cette information. Pour épargner des vies
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40 - farid الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:28
إن لله وإنا إليه راجعون. خويا شداتو الملاريا مع 23:00 دالليل تقريبا (هو كان فدولة إفريقية ديتو لسبيطار فالقلعة السراغنة دخلتو المستعجلات سولت على الطبيب شويا جا لقانا كالسين نتسناو عرفتو أشنو دار جبد السناطة قلبو بيها كتب ليا ورقة الدواء شديت الورقة لقيتها ماموقعاش كلت ليه دكتور هاد الورقة خاصك توقعها ليا (أنا خويا جايبو لسبطار باش إداوا أنا كنكول ليك راه شاداه الملاريا خاصو السيرون أنتا كاتكول ليا شري ليه هاد الدواء أعاطيني ورقة ماوقعتيهاش كاليا ماشي موشكيل التوقيع لمهم :غوت شويا جا بوليسي كاليا أشنو المشكل كلت ليه خويا شوف حالتو كيدايرا مريض بزاف شافو كتب ليا هاد الورقة أماموقعهاش عرفتو أشنو كال ليا أفين كاين المشكل .......عرفتو أشنو بقا فيا ( واش لهاد الدرجة كيحسبونا أميين )
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41 - moha الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:30
Devant cette cituation, il est impératif de ne pas enterrer la victime, mais la faire subir une autopsie par les spécilistes pour determiner la cause de la mort. C'est très important aussi bien pour les parents, pour le système de santé marocain et même pour la possible résponsabilité de toute la chaine de production, commercialisation, stockage et ventre du produit alimentaire suspecté!!! Il faut des preuves scientifiques de l'implication des "cheeps" dans ce décès, si non la question sera toujours posée.
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0
42 - مجرد رأي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:33
انا لله و انا اليه راجعون رحمة الله عليك يا جنات.
1/ طفلة عمرها سنتين لا يجب ان تأكل تشيبس.
2/ مستشفيات المملكة الحزينة كارثة انسانية.
3/ الاطباء و الممرضات اغلبيتهم انسانيتهم منعدمة و قلبهم حجر يجب اعادة تكوينهم و محاسبتهم.
4/ ما محل اخر جملة في المقال هل رئيس الدولة يخوض حربا في الميدان و هو يقود الجيوش لتحرير الاراضي المغربية لندعو له بالنصر .
5/ المخزن صنع اجيال من البشر يتسولون ابسط حقوقهم كارثة عالمية.
6/ جميع المسؤولين يتلقون العلاج في فرنسا و بريطانيا لي اتفه الاسباب و الشعب يتلقى العلاج المخلص من الحياة للابد في مستشفيات المهلكة.
7/ يجب اعادة النظر في منظومة الصحة و التعليم و الامن و القضاء بدون هذه الركائز سوف نبقى دولة فاشلة و متخلفة و عالم خامس حتى يرث الله الارض و من عليها.
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