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كُتّاب وآراء
إتلاف كميات هامة من اللحوم الفاسدة بمراكش
تم مساء أمس، اتلاف 363.8 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، تستعمل في اعداد الكفتة والنقانق حجزت بمعمل سري بحي ازيكي بمراكش، بعدما داهمته إثر توصلها بإخبارية بهذا الخصوص.
الكمية التي تم إتلافها، حجزت بمحل سري للجزارة بحي ازيكي بتراب مقاطعة المنارة، من طرف لجنة مختلطة تتكون من مسؤولي المكتب الصحي بجماعة مراكش، والسلطة المحلية بالملحقة الادارية ازيكي، ومصالح الامن بالدائرة الأمنية 12.
وأوضحت مصادر هسبريس" أن اللجنة المختلطة السابق ذكرها، حجزت أيضا 8 كيلوغرامات من نترات الصوديوم وآلات لطحن اللحم وآلة لملأ النقانق، وميزان كهربائي ومنشار كهرباءي لقطع اللحم.
وأضافت المصادر نفسها، اللجنة المختلطة المكونة، حررت محضرا قانونيا في الموضوع، في انتظار عرض مالك المحل على القضاء، واتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.